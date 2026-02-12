AEREO

Più di due milioni di euro in contanti scoperti addosso ai passeggeri senza che fossero stati dichiarati. È uno dei numeri che viene fuori dal bilancio dei controlli effettuati nel 2025 all’aeroporto di Pisa da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nello stesso anno dallo scalo sono passati oltre 5,9 milioni di viaggiatori, più dell’anno precedente. Con l’aumento dei passeggeri sono aumentati di pari passo anche i controlli, in particolare su chi parte o arriva con somme di denaro al seguito.

Aeroporto di Pisa, oltre 2,1 milioni di euro non dichiarati

Nel dettaglio, le attività di contrasto alle violazioni valutarie hanno portato al rinvenimento di 2.166.131 euro non dichiarati. In totale sono state contestate 194 sanzioni amministrative. La somma versata immediatamente come oblazione è stata pari a 123.925 euro, mentre l’importo sequestrato ammonta a 7.200 euro.

Nel 2025 sono state anche presentate 48 dichiarazioni valutarie regolari, con somme in entrata e in uscita dal territorio nazionale. I controlli si sono concentrati in particolare su alcune rotte considerate più sensibili, con verifiche mirate anche nei confronti di passeggeri già sanzionati negli anni precedenti. In diversi casi, trattandosi di recidivi, è scattato il sequestro amministrativo delle somme eccedenti i limiti consentiti.

Traffico in crescita e controlli più mirati

Tra le destinazioni più frequentate figurano Regno Unito, Tirana e il Marocco, oltre a collegamenti verso Spagna, Francia, Polonia e Germania. L’aumento dei movimenti ha reso necessario intensificare l’attività di presidio nello scalo pisano, sia sotto il profilo valutario sia per il contrasto ad altri illeciti.

Nel corso dell’anno sono stati redatti 88 verbali per droga e sequestrate diverse quantità di sostanze stupefacenti: hashish, marijuana, cocaina e altre sostanze sintetiche individuate anche con l’ausilio delle unità cinofile.

Sequestri anche per tabacchi e merce illegale

L’attività di controllo ha riguardato anche il contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Complessivamente sono stati sequestrati 69.059 grammi di tabacco, con 126 verbali e sanzioni per 354.150 euro.

Nel bilancio rientrano inoltre sequestri di medicinali illegali, prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza e articoli contraffatti, con decine di beni ritirati dal mercato.

I dati confermano l’intensità delle attività di controllo svolte nello scalo pisano e il coordinamento operativo tra le due amministrazioni, che prosegue per contrastare il trasporto illecito di denaro, droga e merci vietate.

Più controlli con l’aumento dei passeggeri all’aeroporto di Pisa

