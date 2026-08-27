Sconto voli residenti Sicilia siciliapei fino al 30 settembre 2026
Contributi del 25% e 50%, importi massimi e nuova scadenza
Proroga per lo sconto voli residenti Sicilia. Lo sconto abbassa il costo dei voli per chi vive nell’Isola. Il contributo è valido per i voli fatti fino al 30 settembre 2026. La precedente scadenza era fissata al 31 luglio.
La decisione arriva con un nuovo decreto del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. Alla base della proroga c’è anche il riscontro positivo ottenuto dall’iniziativa tra i cittadini siciliani, come viene evidenziato nello stesso provvedimento.
Per altri due mesi, dunque, i residenti potranno continuare a beneficiare dell’agevolazione sul prezzo dei biglietti aerei, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale.
Quanto vale lo sconto voli residenti Sicilia
Non cambiano le percentuali previste. Per i residenti in Sicilia il contributo resta pari al 25% del prezzo del biglietto. Tetto massimo di 37,50 euro per ogni singola tratta.
Più alta l’agevolazione riconosciuta ai residenti che appartengono alle categorie prioritarie: in questo caso il contributo raggiunge il 50% del costo del biglietto, fino a un massimo di 75 euro per tratta.
La proroga riguarda quindi anche i voli effettuati durante agosto e settembre, un periodo particolarmente importante per gli spostamenti da e verso la Sicilia.
La nuova scadenza è il 30 settembre 2026
Il nuovo provvedimento interviene sulla precedente estensione, che aveva fissato al 31 luglio 2026 il termine per usufruire del contributo. La Regione ha scelto adesso di portare la scadenza al 30 settembre 2026, mantenendo inalterate le condizioni economiche della misura.
C’è però un elemento da tenere presente: il decreto specifica che l’erogazione del contributo resta legata alla disponibilità delle risorse finanziarie presenti nel bilancio regionale.
Lo sconto voli residenti Sicilia continua così a rappresentare uno degli strumenti utilizzati per ridurre gli svantaggi legati all’insularità e al costo degli spostamenti aerei. Per chi deve raggiungere il resto d’Italia o rientrare in Sicilia, anche poche decine di euro per tratta possono incidere in maniera significativa, soprattutto quando i viaggi coinvolgono più componenti della stessa famiglia.
Salvo ulteriori interventi, la data da segnare sul calendario è quindi quella del 30 settembre 2026, nuovo termine previsto per il riconoscimento del contributo sui biglietti aerei.
Leggi anche: Caro carburante: 25 milioni per autotrasporto, agricoltura e pesca in Sicilia