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Nuovi fondi per lo sconto voli residenti Sicilia. L’articolo 16 della manovra regionale prevede 5,23 milioni di euro aggiuntivi per i voli aerei da e per l’Isola nel 2026.

Il rifinanziamento sostiene la prosecuzione delle agevolazioni sui voli fino al 31 dicembre, anche nel periodo delle festività natalizie.

Per i voli che prevedono il rimborso, i residenti possono utilizzare SiciliaPei, la piattaforma telematica della Regione.

La decisione dell’Assemblea regionale siciliana interviene su una misura già attiva, pensata per alleggerire i costi dei voli nazionali e ridurre gli svantaggi dell’insularità. Non introduce un nuovo bonus: aggiunge risorse a quello esistente.

Sconto voli residenti Sicilia: fondi per dicembre 2026

La disposizione è inserita nell’articolo 16, intitolato «Contributi per la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità». L’aumento dello stanziamento ammonta precisamente a 5 milioni e 230 mila euro per l’esercizio finanziario 2026.

La scadenza del 31 dicembre era già stata contemplata nel decreto regionale del 13 febbraio, subordinatamente alla disponibilità dei fondi. Nel corso dell’anno altri provvedimenti hanno rimodulato la durata delle agevolazioni. Le nuove risorse approvate in ottobre servono a garantirne la continuità nell’ultima parte del 2026.

SiciliaPei: come avere lo sconto e chi può chiedere il rimborso

L’agevolazione ordinaria sui voli è pari al 25% del costo del biglietto per i residenti in Sicilia che viaggiano su tratte nazionali ammesse. Lo sconto voli sale al 50% per alcune categorie prioritarie: studenti, persone con invalidità riconosciuta almeno al 67% e residenti con ISEE inferiore a 15.000 euro.

Con SiciliaPei è possibile presentare domanda di rimborso del volo, allegando i documenti richiesti e rispettando termini e condizioni previsti. I massimali del contributo e le modalità di presentazione vanno verificati nelle disposizioni aggiornate.

Voli di dicembre: sconto diretto o rimborso

Per alcuni voli operati da compagnie convenzionate lo sconto viene applicato direttamente durante la prenotazione. Per gli altri voli ammessi si può ricorrere alla procedura di rimborso regionale.

La Regione ha inoltre annunciato l’estensione dello sconto diretto a rotte Wizz Air: l’effettiva applicazione dipende dall’attivazione tecnica sui sistemi di vendita.

Chi prenota un volo per dicembre deve quindi verificare la tratta, la compagnia e la modalità prevista, senza confondere lo sconto immediato con il rimborso tramite piattaforma.

Il rifinanziamento riguarda la copertura economica della misura, mentre requisiti e procedure restano quelli definiti dagli atti regionali applicabili.