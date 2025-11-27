Sconto voli residenti Sicilia proroga fino al 28 febbraio 2026
Sconto 25% sul prezzo del biglietto per tutti i residenti e 50% per le categorie prioritarie
Sconto voli residenti Sicilia contro il caro voli prorogato fino al 28 febbraio 2026.
I cittadini dell’Isola potranno continuare a beneficiare del bonus regionale dedicato alla riduzione del costo dei biglietti aerei da e per la Sicilia.
Il decreto, firmato dal dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, estende infatti la validità dei contributi destinati a compensare gli svantaggi derivanti dall’insularità, garantendo uno sconto anche durante le festività natalizie e i periodi di maggiore traffico passeggeri.
Sconto voli residenti Sicilia e proroga contro il caro voli
L’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha sottolineato che il governo Schifani vuole dare una risposta concreta all’aumento delle tariffe aeree.
Inoltre, nei prossimi giorni le piattaforme di prenotazione di ITA Airways e Aeroitalia verranno aggiornate con la nuova scadenza, permettendo ai viaggiatori di ottenere subito lo sconto in fase di acquisto del biglietto.
I dati disponibili in assessorato mostrano infatti l’ampia adesione alla misura. Alla fine di ottobre 2025, oltre un milione e 300 mila richieste di rimborso sono state registrate sulla piattaforma SiciliaPei, attiva dalla fine del 2023.
Nel solo 2025 (gennaio-ottobre), più di 600 mila viaggiatori hanno usufruito del bonus, confermando l’importanza dell’iniziativa regionale.
Come funziona lo sconto voli residenti Sicilia
Il contributo prevede uno sconto del 25% sul prezzo del biglietto per tutti i residenti in Sicilia che viaggiano in voli da e per gli aeroporti italiani. Inoltre, il vantaggio sale al 50% per le categorie prioritarie. Link per richiedere lo sconto.
Rientrano in questa fascia le persone con almeno il 67% di invalidità, gli studenti e i residenti con Isee inferiore a 15mila euro.
Pertanto, il bonus regionale continua a rappresentare uno strumento essenziale per garantire il diritto alla mobilità e ridurre le disparità territoriali.
Di conseguenza, la proroga al 2026 consolida una misura molto richiesta, soprattutto nei periodi di alta domanda come Natale, Pasqua e i rientri universitari.
