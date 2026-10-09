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Lo sconto voli per i residenti in Sicilia resterà in vigore fino al 30 novembre 2026. La Regione ha prorogato l’agevolazione sui collegamenti aerei nazionali, confermando il sostegno a chi deve spostarsi per lavoro, studio, salute o motivi familiari. E intanto si prepara ad allargare la rete delle tratte interessate, con novità per Wizz Air e possibili ulteriori collegamenti di Aeroitalia.

Sconto voli Sicilia: proroga fino al 30 novembre

La proroga riguarda i voli effettuati entro il 30 novembre. Un dettaglio importante per chi sta organizzando un viaggio autunnale: a fare fede è la data del volo, non soltanto quella della prenotazione. La misura rientra nel piano regionale contro il caro voli, pensato per ridurre i costi legati alla condizione di insularità.

Per finanziare gli sconti, la Regione Siciliana ha previsto 13,5 milioni di euro all’anno per il 2026, il 2027 e il 2028. Le risorse serviranno a rimborsare le compagnie convenzionate che applicano le riduzioni ai passeggeri residenti nell’Isola.

Wizz Air: quali rotte rientrano nell’agevolazione

La novità più attesa riguarda Wizz Air. La Regione ha firmato una convenzione che permetterà di ottenere lo sconto direttamente al momento dell’acquisto del biglietto. Sarà la compagnia ad anticipare il contributo, ma il sistema entrerà in funzione soltanto dopo l’attivazione tecnica sui canali di vendita.

Per Palermo, le rotte previste sono Bologna, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino e Venezia. Da Catania, invece, i collegamenti indicati riguardano Bologna, Milano, Roma, Torino, Venezia e Verona. La convenzione comprende anche i voli verso Milano da Comiso e Lampedusa.

Aeroitalia, le nuove tratte allo studio

Si muove anche Aeroitalia, che applica già lo sconto sulle tratte tra Palermo e Catania e gli aeroporti di Roma e Milano. La compagnia ha espresso interesse a includere Catania-Bergamo e le nuove rotte da Comiso verso Pisa, Napoli e Venezia. Per questi collegamenti, però, l’estensione non è ancora operativa.

L’assessore regionale alla Mobilità Alessandro Aricò ha spiegato che l’obiettivo è rendere la procedura più semplice già da dicembre, aumentando compagnie e destinazioni coinvolte. Intanto, prima di acquistare, conviene controllare sui siti dei vettori se la riduzione sia effettivamente disponibile per il volo scelto.

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