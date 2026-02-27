Sconto voli residenti Sardegna anche per i parenti: ecco come funziona
Biglietti già in vendita per i voli dal 29 marzo 2026
Lo sconto voli residenti in Sardegna si estende anche ai parenti: dal 26 febbraio 2026 sono ufficialmente in vendita i biglietti in continuità territoriale riservati alla nuova categoria dei familiari dei residenti. La novità amplia in modo significativo la platea dei beneficiari e rafforza il principio del diritto alla mobilità per chi mantiene un legame stabile con l’Isola.
La misura sarà operativa per i voli a partire dal 29 marzo 2026, data di avvio del nuovo regime di continuità territoriale finanziato attraverso il sistema degli oneri di servizio pubblico.
Sconto voli residenti: cosa cambia con l’estensione ai parenti
Con il nuovo provvedimento sullo sconto voli residenti, potranno accedere alla tariffa agevolata – con un leggero sovrapprezzo rispetto alla tariffa residenti e con un tetto massimo garantito – anche i parenti di primo, secondo e terzo grado dei residenti in Sardegna.
Rientrano tra i beneficiari:
Per i parenti di primo grado: figli e genitori
Ai parenti di secondo grado: fratelli, sorelle, nonni e nipoti abiatici (figli dei figli)
Parenti di terzo grado: zii e nipoti non abiatici
Possono usufruire dell’agevolazione anche i coniugi e le persone legate da rapporti di filiazione con i beneficiari. L’estensione dello sconto voli residenti rappresenta un cambiamento sostanziale nel sistema della continuità territoriale, finora riservato principalmente ai residenti.
Sconto voli residenti e continuità territoriale: un passaggio definito storico
L’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, ha definito l’estensione dello sconto voli residenti ai parenti un passaggio storico. Non è soltanto un aggiornamento delle regole, ma un ampliamento reale del diritto alla mobilità legato ai rapporti familiari.
Il via libera è arrivato dopo un dialogo tra Regione, Ministero e Commissione Europea, indispensabile per inquadrare la novità all’interno delle norme europee sugli oneri di servizio pubblico.
Sconto voli residenti: perché la misura è importante per le famiglie
Lo sconto voli residenti esteso ai parenti punta a tutelare i legami familiari, particolarmente rilevanti in un territorio insulare come la Sardegna. La misura riguarda, ad esempio, i figli che vivono fuori dall’Isola per studio o lavoro, i genitori che devono raggiungere i propri familiari, o le famiglie separate che necessitano di spostamenti frequenti.
Con questa scelta, la Regione ribadisce che vivere su un’isola non deve rendere più difficili i rapporti familiari.
L’ampliamento dello sconto voli residenti rafforza quindi un modello di mobilità più equo e più aderente alla realtà sociale della comunità sarda.
