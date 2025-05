AEREO

Ecco come ottenere lo sconto per l’acquisto dei biglietti aerei

Sconto voli per il referendum dell’8 e 9 giugno 2025. Il Ministero dell’Interno ha annunciato una serie di agevolazioni sui trasporti durante il referendum, per facilitare il rientro degli elettori nei propri comuni di iscrizione.

Tra queste agevolazioni sui trasporti per il referendum, c’è lo sconto voli, con una riduzione fissa di 40 euro applicata da ITA Airways sui voli nazionali.

Lo sconto voli referendum 2025 rappresenta una misura concreta per incentivare la partecipazione al voto e ridurre i costi di viaggio. Ecco tutti i dettagli per ottenerlo.

Sconto voli referendum 2025

Lo sconto voli referendum 2025 per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 è riservato agli elettori italiani che, per votare, devono rientrare nella città dove risultano iscritti alle liste elettorali. Lo sconto è applicato ai voli nazionali di andata e ritorno operati da ITA Airways, con partenza e destinazione collegate alla sede del proprio seggio.

Dettagli dello sconto voli:

Importo fisso: 40 euro di sconto voli a passeggero.

a passeggero. Valido per tariffe pari o superiori a 41 euro (al netto di tasse e supplementi).

(al netto di tasse e supplementi). Applicabile su tutti i brand tariffari ITA Airways .

. Non cumulabile con altre promozioni o codici sconto in corso.

Periodo di viaggio valido: dal 1° al 16 giugno 2025 (7 giorni prima e 7 dopo il referendum).

Lo sconto voli è accessibile tramite prenotazione sul sito www.ita-airways.com oppure presso agenzie di viaggio autorizzate in Italia.

Come richiedere lo sconto voli referendum

Per usufruire dello sconto voli ITA Airways bisogna acquistare il biglietto tramite i canali ufficiali ITA, dichiarando la motivazione elettorale. Presentare la tessera elettorale al momento del check-in. Se non ancora vidimata: presentare una dichiarazione sostitutiva per il viaggio di andata. Per il ritorno: esibire la tessera elettorale vidimata dalla sezione elettorale con data del voto.

Senza questi documenti, lo sconto voli non potrà essere applicato, anche in caso di prenotazione a tariffa agevolata.

Perché approfittare dello sconto voli per il referendum 2025

Lo sconto voli per il referendum 2025 rappresenta un incentivo tangibile a esercitare il proprio diritto di voto. In un momento in cui l’astensionismo elettorale è sempre più diffuso, facilitare il rientro degli elettori con uno sconto voli dedicato può fare la differenza. Approfittare dello sconto voli per votare consente di risparmiare e partecipare attivamente alla vita democratica del Paese.

Prenota ora: lo sconto voli referendum è già attivo

Lo sconto voli per il referendum dell’8 e 9 giugno 2025 è già attivo e applicabile per chi acquista un volo nazionale ITA Airways. È consigliabile prenotare con anticipo, soprattutto in vista dell’aumento della domanda nelle giornate precedenti e successive alle elezioni.

Per ottenere lo sconto voli referendum 2025, segui questi passaggi:

Verifica le date di viaggio compatibili (1-16 giugno 2025). Acquista il biglietto su ita-airways.com. Presenta la documentazione elettorale richiesta al check-in.

Altri sconti oltre ai voli per il referendum

Oltre allo sconto voli, il Ministero ha previsto ulteriori agevolazioni per il referendum 2025:

Sconti sui treni : Trenitalia e Italo offrono tariffe agevolate per viaggi di andata e ritorno.

: Trenitalia e Italo offrono tariffe agevolate per viaggi di andata e ritorno. Sconti marittimi : riduzioni per i collegamenti con le isole italiane.

: riduzioni per i collegamenti con le isole italiane. Esenzioni autostradali: rimborsi parziali o completi per alcuni itinerari.

Tutte le misure sono riportate nella circolare ministeriale n. 42 dell’8 maggio 2025, disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.

Continua a leggere: Sconto voli elezioni 2025, 40 euro sui voli ITA Airways, come prenotare