ITA Airways sconto elezioni sui voli domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 per tutte le destinazioni in Italia

Sconto voli elezioni 2025. Ecco come prenotare e avere lo sconto 40 euro ITA Airways. Lo sconto elezioni è valido per i voli di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 per tutte le destinazioni in Italia.

In occasione delle prossime elezioni di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, ITA Airways applica lo sconto di 40 euro sui voli aerei.

In vista delle elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario, in programma per domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 (con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno), e dei referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione, previsti per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, è disponibile lo sconto voli per gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale

I passeggeri che voleranno con ITA Airways per recarsi a votare possono usufruire di uno sconto voli elezioni sul biglietto aereo, andata e ritorno. ITA Airways agevola i cittadini italiani che vogliono tornare nel proprio comune di residenza per esprimere il proprio voto con lo sconto.

Lo sconto sui biglietti ITA Airways è di 40 euro ed è valido su biglietti andata e ritorno in tutta Italia e in tutte le classi di viaggio, su importi superiori a 41 euro andata e ritorno. Non si aggiunge ad altre agevolazioni o promozioni in corso e non si applica a tasse e supplementi.

Sconto voli referendum 8 e 9 giugno 2025

Inoltre, per il referendum dell’8 e 9 giugno 2025, rimborso volo del 75%. Per gli elettori residenti negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l’esercizio del voto per corrispondenza avranno diritto.

Con una apposita istanza al consolato, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio si ha diritto a ottenere il rimborso del 75% del costo del stesso biglietto riferito alla classe turistica per il trasporto aereo. Informazioni e approfondimenti nella circolare n.43/2025 della stessa direzione centrale.

Come avere lo sconto voli elezioni 2025

Per avere lo sconto voli elezioni bisogna andare sul sito ita-airways.com oppure attraverso il Customer Center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.

Al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo.

Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale.

I biglietti di viaggio dei voli saranno validi da 7 giorni antecedenti la data di consultazione elettorale fino a 7 giorni seguenti la consultazione stessa .

Tutte le informazioni relative a termini, condizioni e modalità di acquisto dei biglietti aerei e delle agevolazioni sia per gli elettori residenti in Italia sia per quelli residenti all’estero, sono consultabili nella circolare n. 42/2025 della direzione centrale per i Servizi elettorali del dipartimento Affari interni e territoriali del Viminale.

