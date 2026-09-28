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Ecco l’elenco dei voli assicurati in Italia e all’estero

Sciopero aerei mercoledì 30 settembre 2026. ENAC ha indicato i voli che dovranno essere assistiti durante lo stop nazionale del personale ENAV, previsto per quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00.

L’agitazione può avere conseguenze sulla regolarità dei collegamenti aerei, con possibili ritardi, variazioni operative e cancellazioni.

Non tutti i voli, però, saranno coinvolti:. La normativa sui servizi pubblici essenziali prevede infatti una serie di voli garantiti, ai quali si aggiunge l’elenco specificamente individuato da ENAC per la giornata del 30 settembre.

Restano inoltre operative le tradizionali fasce di garanzia dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Sciopero aerei 30 settembre 2026: orari

Lo sciopero aerei riguarda il personale della società ENAV ed è programmato per:

mercoledì 30 settembre 2026, dalle ore 13:00 alle ore 17:00.

Lo stop durerà quindi quattro ore. ENAC ha individuato i collegamenti da assistere sulla base della legge 146/1990 e della disciplina relativa agli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Sono garantiti, indipendentemente dall’elenco dei singoli collegamenti, i voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso.

Sciopero aerei: voli garantiti il 30 settembre

Tra i voli tutelati ci sono innanzitutto tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati prima della proclamazione dello sciopero.

ENAC ha inoltre indicato i collegamenti con le isole caratterizzati da un’unica frequenza giornaliera che dovranno essere assistiti durante lo sciopero.

I voli sono:

EJU 3599 Milano Malpensa – Lampedusa

Milano Malpensa – Lampedusa EJU 3600 Lampedusa – Milano Malpensa

Lampedusa – Milano Malpensa WMT 6467 Milano Malpensa – Catania

Milano Malpensa – Catania WMT 9067 Catania – Napoli

Catania – Napoli VLG 6864 Firenze – Catania

Firenze – Catania VLG 6865 Catania – Firenze

Catania – Firenze DAT 1842 Lampedusa – Catania

Lampedusa – Catania DAT 1841 Catania – Lampedusa

Catania – Lampedusa AEZ 2120 Comiso – Milano Linate

Comiso – Milano Linate AEZ 2121 Milano Linate – Comiso

Milano Linate – Comiso VOE 1532 Palermo – Verona

Palermo – Verona VOE 1745 Verona – Catania

Verona – Catania VOE 1406 Bologna – Olbia

Bologna – Olbia VOE 1317 Olbia – Bergamo

Olbia – Bergamo RYR 6867 Olbia – Bologna

Olbia – Bologna RYR 4100 Palermo – Bari

Palermo – Bari RYR 4099 Bari – Palermo

Bari – Palermo RYR 1511 Cagliari – Perugia

Cagliari – Perugia RYR 1512 Perugia – Cagliari

ENAC precisa inoltre che deve essere assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali già in corso nel momento in cui comincia lo sciopero.

Voli partiti prima dello sciopero aerei

Tra le prestazioni che devono essere assicurate rientra anche la partenza dei voli originariamente programmati prima dell’inizio dello sciopero ma che abbiano accumulato ritardo per cause indipendenti dalla volontà delle parti coinvolte.

È inoltre garantito l’arrivo negli aeroporti italiani dei voli internazionali con orario stimato entro i primi 30 minuti dall’inizio dello sciopero.

In altre parole, lo stop delle 13 non determina automaticamente il blocco di ogni collegamento presente in quel momento nello spazio aereo o negli aeroporti italiani.

Sciopero aerei, voli intercontinentali garantiti

Una parte importante dell’elenco diffuso da ENAC riguarda i collegamenti intercontinentali.

Sono garantiti tutti i voli intercontinentali in arrivo, compresi quelli che effettuano un transito su aeroporti italiani.

Per quanto riguarda le partenze, ENAC ha individuato una serie di collegamenti che dovranno essere assistiti.

Medio Oriente

MSR 704 Milano Malpensa – Cairo

Milano Malpensa – Cairo SVA 210 Milano Malpensa – Jeddah

Milano Malpensa – Jeddah QTR 128 Milano Malpensa – Doha Hamad

Milano Malpensa – Doha Hamad EJU 4247 Napoli – Sharm el-Sheikh

Napoli – Sharm el-Sheikh UAE 098 Roma Fiumicino – Dubai

Roma Fiumicino – Dubai RJA 102 Roma Fiumicino – Queen Alia

Roma Fiumicino – Queen Alia ABY 669 Roma Fiumicino – Sharm el-Sheikh

Roma Fiumicino – Sharm el-Sheikh ISR 336 Catania – Tel Aviv

Catania – Tel Aviv ELY 5426 Catania – Tel Aviv

Catania – Tel Aviv ITY 838 Roma Fiumicino – Riyadh

Roma Fiumicino – Riyadh WMT 6229 Roma Fiumicino – Jeddah

Roma Fiumicino – Jeddah LAV 8593 Milano Malpensa – Roma Fiumicino – Cairo

Nord America

Tra i collegamenti diretti verso Stati Uniti e Canada figurano:

UAE 205 Milano Malpensa – New York JFK

Milano Malpensa – New York JFK DAL 289 Venezia – New York JFK

Venezia – New York JFK ITY 632 Roma Fiumicino – Miami

Roma Fiumicino – Miami AAL 299 Milano Malpensa – Philadelphia

Milano Malpensa – Philadelphia AAL 239 Roma Fiumicino – Dallas/Fort Worth

Roma Fiumicino – Dallas/Fort Worth AAL 207 Milano Malpensa – Miami

Milano Malpensa – Miami DAL 185 Milano Malpensa – New York JFK

Milano Malpensa – New York JFK TSC 309 Roma Fiumicino – Toronto

Roma Fiumicino – Toronto WJA 025 Roma Fiumicino – Calgary

Roma Fiumicino – Calgary ASA 181 Roma Fiumicino – Seattle

Roma Fiumicino – Seattle UAL 967 Napoli – Newark

Napoli – Newark UAL 415 Milano Malpensa – Chicago

Giappone

È garantito il volo:

ITY 792 Roma Fiumicino – Tokyo Haneda

India

Nell’elenco figura:

ITY 770 Roma Fiumicino – Delhi

Sud-Est asiatico e Cina

Sono garantiti:

THA 941 Milano Malpensa – Bangkok

Milano Malpensa – Bangkok CES 244 Milano Malpensa – Shanghai Pudong

Milano Malpensa – Shanghai Pudong CPA 292 Roma Fiumicino – Hong Kong

Roma Fiumicino – Hong Kong SIA 377 Barcellona – Milano Malpensa – Singapore

Barcellona – Milano Malpensa – Singapore CCA 950 Milano Malpensa – Pechino

Sud America

È previsto tra i voli garantiti:

TAM 8073 Milano Malpensa – Guarulhos, San Paolo

Africa

Nell’elenco ENAC compare:

ITY 854 Roma Fiumicino – Dakar

Sciopero aerei e voli cargo

Durante lo sciopero aerei del 30 settembre dovrà essere assicurato anche il trasporto di alcune merci considerate essenziali.

La garanzia riguarda, attraverso i voli inseriti nelle prestazioni indispensabili oppure mediante voli cargo:

merci deperibili, animali vivi, medicinali e beni individuati dalle autorità come di prima necessità.

Sono tutelate anche le merci necessarie per il rifornimento della popolazione e per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali e delle relative attività produttive.

Altri voli operativi

L’elenco dei voli garantiti non rappresenta necessariamente l’elenco completo dei voli che decolleranno il 30 settembre.

ENAC specifica infatti che, oltre ai collegamenti espressamente indicati, potranno essere autorizzati tutti gli ulteriori voli che le compagnie saranno in grado di effettuare, sulla base dell’effettiva adesione dei lavoratori allo sciopero.

Questo significa che un volo non presente nell’elenco dei garantiti non deve essere considerato automaticamente cancellato.

Cosa deve fare chi vola il 30 settembre

Chi ha un viaggio programmato durante lo sciopero aerei, mercoledì 30 settembre, soprattutto nella fascia compresa tra le 13:00 e le 17:00, dovrebbe verificare lo stato del proprio collegamento direttamente attraverso la compagnia aerea.

Le comunicazioni del vettore restano infatti decisive per sapere se uno specifico volo partirà regolarmente, subirà una modifica di orario oppure sarà cancellato.

Particolare attenzione va prestata alle notifiche ricevute via app, email o SMS nelle ore precedenti alla partenza.

Le fasce 7:00-10:00 e 18:00-21:00 restano invece quelle nelle quali la normativa prevede la regolare operatività dei voli tutelati.

Per chi deve partire il 30 settembre, quindi, il consiglio è controllare più volte lo stato del volo prima di raggiungere l’aeroporto: l’effettivo impatto dello sciopero aerei dipenderà anche dal livello di adesione del personale.

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