Sciopero aerei, voli cancellati ITA Airways il 30 settembre
Elenco voli cancellati
Sciopero aerei mercoledì 30 settembre dalle 13:00 alle 17:00. Sono previsti disagi per i passeggeri con numerosi voli in ritardo e cancellati.
ITA Airways ha cancellato alcuni voli programmati per la giornata. I voli cancellati sono nazionali e internazionali.
Nella lista numerosi voli in partenza o in arrivo a Roma Fiumicino e Milano Linate. Sono interessate anche diverse rotte verso città italiane ed europee.
ITA Airways invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Eventuali aggiornamenti possono infatti intervenire anche nelle ore precedenti alla partenza.
Sciopero aerei 30 settembre: elenco voli cancellati
Questi sono i voli indicati da ITA Airways come cancellati:
AZ 60 Roma Fiumicino – Madrid
AZ 61 Madrid – Roma Fiumicino
AZ 76 Roma Fiumicino – Barcellona
AZ 77 Barcellona – Roma Fiumicino
AZ 90 Roma Fiumicino – Malaga
AZ 91 Malaga – Roma Fiumicino
AZ 94 Roma Fiumicino – Valencia
AZ 95 Valencia – Roma Fiumicino
AZ 107 Amsterdam – Roma Fiumicino
AZ 110 Roma Fiumicino – Amsterdam
AZ 120 Milano Linate – Amsterdam
AZ 121 Amsterdam – Milano Linate
AZ 159 Bruxelles – Roma Fiumicino
AZ 160 Roma Fiumicino – Bruxelles
AZ 203 Londra – Roma Fiumicino
AZ 204 Roma Fiumicino – Londra
AZ 227 Londra – Milano Linate
AZ 238 Milano Linate – Londra
AZ 312 Milano Linate – Parigi
AZ 313 Parigi – Milano Linate
AZ 316 Roma Fiumicino – Parigi
AZ 319 Parigi – Roma Fiumicino
AZ 324 Roma Fiumicino – Parigi
AZ 333 Parigi – Roma Fiumicino
AZ 344 Roma Fiumicino – Nizza
AZ 345 Nizza – Roma Fiumicino
AZ 403 Francoforte – Roma Fiumicino
AZ 404 Roma Fiumicino – Francoforte
AZ 433 Monaco di Baviera – Roma Fiumicino
AZ 436 Roma Fiumicino – Monaco di Baviera
AZ 573 Zurigo – Roma Fiumicino
AZ 574 Roma Fiumicino – Zurigo
AZ 575 Ginevra – Roma Fiumicino
AZ 578 Roma Fiumicino – Ginevra
AZ 715 Atene – Roma Fiumicino
AZ 718 Roma Fiumicino – Atene
AZ 719 Atene – Roma Fiumicino
AZ 720 Roma Fiumicino – Atene
AZ 800 Roma Fiumicino – Algeri
AZ 801 Algeri – Roma Fiumicino
AZ 1156 Reggio Calabria – Roma Fiumicino
AZ 1157 Roma Fiumicino – Reggio Calabria
AZ 1171 Roma Fiumicino – Lamezia Terme
AZ 1174 Lamezia Terme – Milano Linate
AZ 1178 Lamezia Terme – Roma Fiumicino
AZ 1179 Milano Linate – Lamezia Terme
AZ 1184 Lamezia Terme – Milano Linate
AZ 1185 Milano Linate – Lamezia Terme
AZ 1196 Reggio Calabria – Milano Linate
AZ 1197 Milano Linate – Reggio Calabria
AZ 1269 Roma Fiumicino – Napoli
AZ 1270 Napoli – Roma Fiumicino
AZ 1281 Milano Linate – Napoli
AZ 1282 Napoli – Milano Linate
AZ 1287 Milano Linate – Napoli
AZ 1296 Napoli – Milano Linate
AZ 1386 Genova – Roma Fiumicino
AZ 1395 Roma Fiumicino – Genova
AZ 1417 Roma Fiumicino – Torino
AZ 1428 Torino – Roma Fiumicino
AZ 1462 Venezia – Roma Fiumicino
AZ 1475 Roma Fiumicino – Venezia
AZ 1609 Roma Fiumicino – Bari
AZ 1613 Roma Fiumicino – Bari
AZ 1616 Bari – Roma Fiumicino
AZ 1619 Roma Fiumicino – Brindisi
AZ 1622 Brindisi – Roma Fiumicino
AZ 1627 Roma Fiumicino – Brindisi
AZ 1628 Brindisi – Roma Fiumicino
AZ 1641 Milano Linate – Brindisi
AZ 1644 Brindisi – Milano Linate
AZ 1648 Bari – Milano Linate
AZ 1654 Bari – Milano Linate
AZ 1655 Milano Linate – Bari
AZ 1671 Milano Linate – Bari
AZ 1672 Bari – Milano Linate
AZ 1677 Roma Fiumicino – Firenze
AZ 1682 Firenze – Roma Fiumicino
AZ 1718 Catania – Milano Linate
AZ 1720 Catania – Milano Linate
AZ 1721 Milano Linate – Catania
AZ 1723 Milano Linate – Catania
AZ 1724 Catania – Roma Fiumicino
AZ 1726 Catania – Roma Fiumicino
AZ 1731 Roma Fiumicino – Catania
AZ 1745 Roma Fiumicino – Catania
AZ 1751 Roma Fiumicino – Catania
AZ 1754 Catania – Roma Fiumicino
AZ 1764 Palermo – Milano Linate
AZ 1765 Milano Linate – Palermo
AZ 1766 Palermo – Roma Fiumicino
AZ 1779 Roma Fiumicino – Palermo
AZ 1781 Roma Fiumicino – Palermo
AZ 1784 Palermo – Roma Fiumicino
AZ 1785 Roma Fiumicino – Palermo
AZ 1786 Palermo – Milano Linate
AZ 1787 Milano Linate – Palermo
AZ 1788 Palermo – Roma Fiumicino
AZ 1792 Palermo – Roma Fiumicino
AZ 1799 Roma Fiumicino – Palermo
AZ 2044 Roma Fiumicino – Milano Linate
AZ 2059 Milano Linate – Roma Fiumicino
AZ 2071 Milano Linate – Roma Fiumicino
AZ 2080 Roma Fiumicino – Milano Linate
AZ 2133 Milano Linate – Roma Fiumicino
Cosa può fare chi ha un biglietto ITA Airways
I passeggeri con un biglietto ITA Airways per il 30 settembre, giorno dello sciopero aerei, possono modificare la prenotazione senza penali in caso di cancellazione o variazione dell’orario del volo.
È possibile chiedere il rimborso solo se il volo è stato cancellato, se la partenza è stata anticipata di oltre 60 minuti oppure se il ritardo è pari o superiore a 5 ore.
La richiesta deve essere presentata entro il 7 ottobre. Per farlo è possibile chiamare il numero +39 06 85960020, dall’Italia o dall’estero, oppure rivolgersi all’agenzia di viaggio presso cui è stato acquistato il biglietto.
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