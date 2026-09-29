AEREO

Sciopero aerei mercoledì 30 settembre dalle 13:00 alle 17:00. Sono previsti disagi per i passeggeri con numerosi voli in ritardo e cancellati.

ITA Airways ha cancellato alcuni voli programmati per la giornata. I voli cancellati sono nazionali e internazionali.

Nella lista numerosi voli in partenza o in arrivo a Roma Fiumicino e Milano Linate. Sono interessate anche diverse rotte verso città italiane ed europee.

ITA Airways invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Eventuali aggiornamenti possono infatti intervenire anche nelle ore precedenti alla partenza.

Sciopero aerei 30 settembre: elenco voli cancellati

Questi sono i voli indicati da ITA Airways come cancellati:

AZ 60 Roma Fiumicino – Madrid

AZ 61 Madrid – Roma Fiumicino

AZ 76 Roma Fiumicino – Barcellona

AZ 77 Barcellona – Roma Fiumicino

AZ 90 Roma Fiumicino – Malaga

AZ 91 Malaga – Roma Fiumicino

AZ 94 Roma Fiumicino – Valencia

AZ 95 Valencia – Roma Fiumicino

AZ 107 Amsterdam – Roma Fiumicino

AZ 110 Roma Fiumicino – Amsterdam

AZ 120 Milano Linate – Amsterdam

AZ 121 Amsterdam – Milano Linate

AZ 159 Bruxelles – Roma Fiumicino

AZ 160 Roma Fiumicino – Bruxelles

AZ 203 Londra – Roma Fiumicino

AZ 204 Roma Fiumicino – Londra

AZ 227 Londra – Milano Linate

AZ 238 Milano Linate – Londra

AZ 312 Milano Linate – Parigi

AZ 313 Parigi – Milano Linate

AZ 316 Roma Fiumicino – Parigi

AZ 319 Parigi – Roma Fiumicino

AZ 324 Roma Fiumicino – Parigi

AZ 333 Parigi – Roma Fiumicino

AZ 344 Roma Fiumicino – Nizza

AZ 345 Nizza – Roma Fiumicino

AZ 403 Francoforte – Roma Fiumicino

AZ 404 Roma Fiumicino – Francoforte

AZ 433 Monaco di Baviera – Roma Fiumicino

AZ 436 Roma Fiumicino – Monaco di Baviera

AZ 573 Zurigo – Roma Fiumicino

AZ 574 Roma Fiumicino – Zurigo

AZ 575 Ginevra – Roma Fiumicino

AZ 578 Roma Fiumicino – Ginevra

AZ 715 Atene – Roma Fiumicino

AZ 718 Roma Fiumicino – Atene

AZ 719 Atene – Roma Fiumicino

AZ 720 Roma Fiumicino – Atene

AZ 800 Roma Fiumicino – Algeri

AZ 801 Algeri – Roma Fiumicino

AZ 1156 Reggio Calabria – Roma Fiumicino

AZ 1157 Roma Fiumicino – Reggio Calabria

AZ 1171 Roma Fiumicino – Lamezia Terme

AZ 1174 Lamezia Terme – Milano Linate

AZ 1178 Lamezia Terme – Roma Fiumicino

AZ 1179 Milano Linate – Lamezia Terme

AZ 1184 Lamezia Terme – Milano Linate

AZ 1185 Milano Linate – Lamezia Terme

AZ 1196 Reggio Calabria – Milano Linate

AZ 1197 Milano Linate – Reggio Calabria

AZ 1269 Roma Fiumicino – Napoli

AZ 1270 Napoli – Roma Fiumicino

AZ 1281 Milano Linate – Napoli

AZ 1282 Napoli – Milano Linate

AZ 1287 Milano Linate – Napoli

AZ 1296 Napoli – Milano Linate

AZ 1386 Genova – Roma Fiumicino

AZ 1395 Roma Fiumicino – Genova

AZ 1417 Roma Fiumicino – Torino

AZ 1428 Torino – Roma Fiumicino

AZ 1462 Venezia – Roma Fiumicino

AZ 1475 Roma Fiumicino – Venezia

AZ 1609 Roma Fiumicino – Bari

AZ 1613 Roma Fiumicino – Bari

AZ 1616 Bari – Roma Fiumicino

AZ 1619 Roma Fiumicino – Brindisi

AZ 1622 Brindisi – Roma Fiumicino

AZ 1627 Roma Fiumicino – Brindisi

AZ 1628 Brindisi – Roma Fiumicino

AZ 1641 Milano Linate – Brindisi

AZ 1644 Brindisi – Milano Linate

AZ 1648 Bari – Milano Linate

AZ 1654 Bari – Milano Linate

AZ 1655 Milano Linate – Bari

AZ 1671 Milano Linate – Bari

AZ 1672 Bari – Milano Linate

AZ 1677 Roma Fiumicino – Firenze

AZ 1682 Firenze – Roma Fiumicino

AZ 1718 Catania – Milano Linate

AZ 1720 Catania – Milano Linate

AZ 1721 Milano Linate – Catania

AZ 1723 Milano Linate – Catania

AZ 1724 Catania – Roma Fiumicino

AZ 1726 Catania – Roma Fiumicino

AZ 1731 Roma Fiumicino – Catania

AZ 1745 Roma Fiumicino – Catania

AZ 1751 Roma Fiumicino – Catania

AZ 1754 Catania – Roma Fiumicino

AZ 1764 Palermo – Milano Linate

AZ 1765 Milano Linate – Palermo

AZ 1766 Palermo – Roma Fiumicino

AZ 1779 Roma Fiumicino – Palermo

AZ 1781 Roma Fiumicino – Palermo

AZ 1784 Palermo – Roma Fiumicino

AZ 1785 Roma Fiumicino – Palermo

AZ 1786 Palermo – Milano Linate

AZ 1787 Milano Linate – Palermo

AZ 1788 Palermo – Roma Fiumicino

AZ 1792 Palermo – Roma Fiumicino

AZ 1799 Roma Fiumicino – Palermo

AZ 2044 Roma Fiumicino – Milano Linate

AZ 2059 Milano Linate – Roma Fiumicino

AZ 2071 Milano Linate – Roma Fiumicino

AZ 2080 Roma Fiumicino – Milano Linate

AZ 2133 Milano Linate – Roma Fiumicino

Cosa può fare chi ha un biglietto ITA Airways

I passeggeri con un biglietto ITA Airways per il 30 settembre, giorno dello sciopero aerei, possono modificare la prenotazione senza penali in caso di cancellazione o variazione dell’orario del volo.

È possibile chiedere il rimborso solo se il volo è stato cancellato, se la partenza è stata anticipata di oltre 60 minuti oppure se il ritardo è pari o superiore a 5 ore.

La richiesta deve essere presentata entro il 7 ottobre. Per farlo è possibile chiamare il numero +39 06 85960020, dall’Italia o dall’estero, oppure rivolgersi all’agenzia di viaggio presso cui è stato acquistato il biglietto.

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