Sciopero aerei sospeso nei giorni chiave delle Olimpiadi. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha disposto la precettazione per evitare disagi e garantire voli regolari il 16 febbraio e il 7 marzo.

La scelta è arrivata dopo le indicazioni della Commissione di Garanzia sugli scioperi e la conferma delle agitazioni da parte dei sindacati del settore.

Lo sciopero aerei del 16 febbraio riguardava Ita Airways, EasyJet e Vueling, mentre quello del 7 marzo coinvolgeva l’Enav di Roma.

Il timore principale era quello di un blocco negli aeroporti proprio mentre il traffico è destinato ad aumentare in modo significativo. Secondo il Ministero, in una fase come questa diventa fondamentale assicurare il diritto alla mobilità e limitare i disagi ai passeggeri.

Le giornate interessate, infatti, coincidono con uno dei momenti di maggiore affluenza, con spostamenti continui tra le città coinvolte nei Giochi e un forte incremento dei voli nazionali e internazionali. Salvini ha sottolineato di comprendere le richieste dei lavoratori, ma ha ribadito che l’evento olimpico rappresenta un appuntamento straordinario per il Paese e richiede uno sforzo collettivo per evitare criticità nei servizi essenziali.

L’obiettivo della precettazione è proprio quello di impedire cancellazioni e ritardi a catena in un periodo già molto complesso dal punto di vista organizzativo.

Il provvedimento non chiude comunque il confronto tra aziende e sindacati. Dal Ministero è arrivato l’invito a proseguire le trattative per trovare un’intesa che possa rispondere alle rivendicazioni dei lavoratori senza compromettere il funzionamento del sistema dei trasporti.

Garantire aeroporti operativi e voli regolari, in queste settimane, è considerato un passaggio chiave anche per l’immagine dell’Italia all’estero.

Le Olimpiadi porteranno nel Paese migliaia di persone tra atleti, tecnici, giornalisti e visitatori. Qualsiasi interruzione nei collegamenti a causa dello sciopero aerei rischierebbe di avere effetti immediati su accoglienza e logistica.

Per questo motivo il Governo ha scelto di intervenire in anticipo, puntando a evitare tensioni proprio nei giorni in cui l’attenzione internazionale sarà concentrata sull’Italia.

