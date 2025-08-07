AEREO

Lo sciopero aerei Ryanair in Spagna è proclamato dal sindacato UGT per le giornate di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto 2025. A incrociare le braccia sarà il personale di terra del gruppo, attivo in tutti gli scali spagnoli serviti dalla compagnia.

Il motivo? Le costanti violazioni dei diritti dei lavoratori da parte di Azul Handling, società controllata da Ryanair.

Il periodo scelto per la protesta coincide con il cuore di agosto, quando milioni di passeggeri transitano dagli aeroporti spagnoli.

L’agitazione rischia quindi di generare voli in ritardo, voli cancellati e disservizi estesi, proprio durante uno dei weekend più intensi dell’estate.

Sciopero aerei Ryanair agosto 2025

Il sciopero aerei Ryanair si svolgerà in tre fasce orarie molto sensibili per il traffico passeggeri: dalle 5:00 alle 9:00, dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 21:00 alle 23:59. Le date ufficiali, comunicate da UGT, sono il 15, 16 e 17 agosto, ma l’agitazione non si fermerà lì.

Il sindacato ha annunciato che, a partire dal 18 agosto, lo sciopero proseguirà ogni mercoledì, venerdì, sabato e domenica fino al 31 dicembre 2025.

Questo significa che per tutto l’autunno e l’inverno i passeggeri potrebbero continuare a subire voli in ritardo e voli cancellati in modo ricorrente.

Aeroporti interessati dallo sciopero aerei Ryanair ad agosto

Lo sciopero aerei Ryanair ad agosto coinvolgerà tutti gli scali spagnoli in cui opera la compagnia e le sue controllate: Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Malaga, Alicante, Ibiza, Palma di Maiorca, Girona, Tenerife Sud, Lanzarote e Santiago de Compostela.

A differenza delle precedenti agitazioni, limitate al solo aeroporto di Madrid-Barajas, questa volta lo sciopero è esteso a tutto il territorio nazionale, moltiplicando il rischio di voli in ritardo e voli cancellati sia su tratte interne sia su collegamenti internazionali.

Perché il personale Ryanair sciopera: la denuncia

Il sindacato UGT ha spiegato che lo sciopero aerei Ryanair è stato indetto per contrastare una strategia aziendale di precarizzazione applicata da Azul Handling.

La società – incaricata della gestione del personale di terra per Ryanair, Buzz, Lauda e Malta Air – viene accusata di pressioni e carichi di lavoro insostenibili, con effetti diretti sulle condizioni di impiego.

UGT ha chiesto la mediazione del SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), avviando formalmente il percorso per una mobilitazione nazionale.

Durante lo sciopero aerei Ryanair di agosto, i lavoratori garantiranno solo i servizi minimi, che saranno stabiliti dal Ministero dei Trasporti spagnolo.

Sciopero aerei Ryanair: voli in ritardo e cancellati

Secondo le comunicazioni ufficiali, lo sciopero aerei del 15, 16 e 17 agosto 2025 potrebbe causare numerosi voli cancellati e un elevato numero di voli in ritardo, in particolare nelle ore di punta.

I passeggeri sono invitati a monitorare costantemente lo stato del proprio volo, consultando i siti ufficiali degli aeroporti o della compagnia.

In agosto, la disponibilità di soluzioni alternative in caso di cancellazione potrebbe essere molto limitata, vista l’alta affluenza turistica.

