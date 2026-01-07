AEREO

Stop nazionale del trasporto aereo con possibili ritardi e cancellazioni dei voli

Lo sciopero aerei del 9 gennaio 2026 è uno stop nazionale del trasporto aereo che può causare cancellazioni e ritardi dei voli negli aeroporti italiani, con collegamenti garantiti nelle fasce orarie 7–10 e 18–21.

La giornata si annuncia particolarmente critica per chi deve viaggiare in aereo, poiché coinvolge più categorie di lavoratori del settore e incide direttamente sulla regolarità dei collegamenti nazionali e internazionali.

Lo sciopero si inserisce in un contesto più ampio di agitazioni nel comparto dei trasporti, ma quello del 9 gennaio ha un impatto specifico sul traffico aereo, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Sciopero aerei, come funzionano gli stop nel trasporto aereo

Quando si parla di sciopero aerei, l’astensione dal lavoro può riguardare sia il personale navigante sia il personale di terra. In particolare, gli addetti all’handling aeroportuale svolgono attività essenziali come check-in, imbarco e gestione dei bagagli.

Per questo motivo, anche voli inizialmente programmati possono subire ritardi o variazioni operative. In presenza di scioperi dell’handling, infatti, le compagnie possono incontrare difficoltà nel garantire la piena operatività dei servizi a terra.

Sciopero aerei del 9 gennaio 2026, chi è coinvolto

Lo sciopero aerei del 9 gennaio 2026 interessa diverse categorie del settore. Sono coinvolti addetti all’assistenza a terra in numerosi aeroporti italiani, con effetti diretti sull’organizzazione dei voli.

Alla mobilitazione del personale di terra si affianca lo sciopero del personale navigante di easyJet, proclamato per l’intera giornata, e quello degli assistenti di volo di Vueling Airlines, concentrato in una fascia oraria ampia. La sovrapposizione delle astensioni rende il quadro particolarmente delicato per la regolarità dei collegamenti.

Orari dello sciopero aerei del 9 gennaio 2026

Lo sciopero aerei del 9 gennaio 2026 copre gran parte dell’arco della giornata, con modalità diverse a seconda delle categorie coinvolte. Le ore centrali risultano le più esposte ai disagi, poiché non rientrano nelle fasce orarie protette.

Per limitare l’impatto sui passeggeri, alcune compagnie possono decidere di cancellare preventivamente alcuni voli o di riprogrammare le partenze all’interno degli orari coperti dalle tutele previste.

Voli garantiti durante lo sciopero aerei

Durante gli scioperi del trasporto aereo sono previste fasce orarie di tutela stabilite dall’ENAC, con l’obiettivo di garantire il diritto alla mobilità dei passeggeri.

In occasione dello sciopero aerei del 9 gennaio 2026, i voli garantiti sono quelli programmati:

dalle ore 7 alle ore 10

dalle ore 18 alle ore 21

In queste fasce i collegamenti devono essere effettuati, salvo situazioni eccezionali legate alla sicurezza o a criticità operative non prevedibili. Al di fuori degli orari garantiti, i voli possono subire ritardi, cancellazioni o modifiche di orario.

Gli aeroporti più esposti ai disagi

Gli aeroporti che rischiano maggiori criticità durante lo sciopero aerei del 9 gennaio 2026 sono quelli con elevati volumi di traffico e una forte presenza di personale coinvolto nelle agitazioni. In particolare, gli scali di Aeroporto di Milano Linate e Aeroporto di Milano Malpensa risultano tra i più sensibili ai disservizi.

Essendo uno sciopero nazionale, tuttavia, i disagi possono interessare anche altri aeroporti italiani, soprattutto nelle fasce orarie non coperte dai voli garantiti.

Cosa fare se si vola il 9 gennaio 2026

Chi ha un volo programmato il 9 gennaio 2026 dovrebbe controllare frequentemente lo stato del collegamento, verificare se rientra nelle fasce di tutela e presentarsi in aeroporto con un anticipo maggiore rispetto al normale.

In caso di cancellazione o ritardo significativo, restano validi i diritti dei passeggeri a rimborso o riprotezione su un volo alternativo, come previsto dalla normativa europea.

Leggi anche: Voli cancellati per neve in Europa: aeroporti bloccati e disagi