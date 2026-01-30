AEREO

Possibili voli cancellati e in ritardo negli aeroporti italiani

Lo sciopero aerei febbraio 2026 può avere conseguenze sui voli in partenza e in arrivo negli aeroporti italiani. In base alle proclamazioni ufficiali, il 16 febbraio 2026 sono previste più astensioni dal lavoro nel trasporto aereo che coinvolgono compagnie aeree ed enti operativi aeroportuali.

La sovrapposizione delle mobilitazioni può riflettersi sull’operativo dei voli, con voli cancellati, voli in ritardo e voli garantiti limitati alle fasce orarie previste dalla normativa.

Sciopero aerei febbraio 2026: cosa succede il 16 febbraio

La giornata del 16 febbraio concentra diversi scioperi nazionali nel comparto aereo. Questa concomitanza può incidere sulla gestione dei voli programmati, in particolare nelle fasce orarie non tutelate.

In questo contesto, le compagnie aeree possono procedere a una rimodulazione dell’operativo, con effetti che comprendono voli cancellati e voli in ritardo, mentre i voli garantiti restano circoscritti agli orari stabiliti dalla legge.

Sciopero ITA Airways e impatto sui voli

Il 16 febbraio sciopera anche ITA Airways. L’astensione riguarda piloti, assistenti di volo e personale di terra ed è prevista per l’intera giornata. Nelle fasce protette restano attivi i voli garantiti; nel resto della giornata l’operativo può essere ridotto, con voli cancellati e voli in ritardo.

Sciopero Vueling Airlines nel contesto dello sciopero aerei di febbraio

Sempre il 16 febbraio è prevista anche la mobilitazione degli assistenti di volo di Vueling Airlines. Lo sciopero può incidere sui collegamenti da e per l’Italia, con una gestione dell’operativo che può includere voli cancellati su alcune tratte e voli in ritardo su altre. Anche in questo caso, i voli garantiti restano limitati agli orari tutelati.

Aeroporti coinvolti: Milano Linate e Malpensa

Lo sciopero aerei di febbraio riguarda anche il personale di terra negli scali di Milano. A Aeroporto di Milano Linate e Aeroporto di Milano Malpensa sono previste astensioni che possono incidere sulle normali operazioni di assistenza ai voli. In questi casi l’operativo può subire variazioni anche per compagnie non direttamente coinvolte dagli scioperi, con possibili voli in ritardo e una gestione più complessa dei voli garantiti.

Sciopero aerei febbraio 2026: cosa aspettarsi

La giornata del 16 febbraio può avere effetti sull’operativo dei voli negli aeroporti italiani. In presenza di più scioperi nella stessa data, le compagnie possono ridurre o riorganizzare i collegamenti, con voli cancellati, voli in ritardo e voli garantiti limitati alle fasce orarie previste dalla legge.

Per questo motivo è consigliabile verificare eventuali comunicazioni della compagnia prima di raggiungere l’aeroporto.

