Sciopero aerei EasyJet, voli garantiti il 21 luglio 2026
Voli garantiti comunicati da Enac
Sciopero aerei EasyJet martedì 21 luglio 2026. Il personale navigante della compagnia EasyJet Airlines Limited incrocerà le braccia per 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59.
ENAC ha comunicato i voli che dovranno essere garantiti durante lo sciopero aerei. Restano comunque possibili ulteriori provvedimenti da parte delle autorità ministeriali.
Sciopero aerei EasyJet, voli garantiti
I voli garantiti sono quelli in partenza dalle 7 alle 10. Sono garantiti anche i voli in partenza dalle 18 alle 21. Nelle due fasce rientrano anche i voli charter.
Restano garantiti, inoltre, i charter da e per le isole già autorizzati o notificati prima della proclamazione dello sciopero.
I voli aerei garantiti con le isole
Tra i voli con unica frequenza giornaliera per i collegamenti con le isole, con esclusione del traffico continentale, l’ENAC ha indicato:
EJU 4127 Napoli-Cagliari;
EJU 4128 Cagliari-Napoli;
EJU 3535 Milano Malpensa-Catania;
EJU 3634 Catania-Milano Malpensa;
EJU 3599 Milano Malpensa-Lampedusa.
Questi collegamenti rientrano nelle prestazioni indispensabili previste durante lo sciopero.
Sciopero aerei EasyJet e voli intercontinentali
Saranno garantiti tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi quelli che prevedono transiti negli aeroporti nazionali.
Tra i voli intercontinentali in partenza dovranno essere assicurati:
EJU 3993 Milano Malpensa-Capo Verde;
EJU 3893 Milano Malpensa-Hurghada.
Dovrà inoltre essere garantito l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali già in corso nel momento in cui inizierà lo sciopero. Saranno regolarmente svolti anche i voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall’inizio dell’astensione.
Altri voli garantiti e trasporti essenziali
Sono garantiti anche tutti i voli schedulati in partenza prima dell’inizio dello sciopero e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
EasyJet potrà effettuare ulteriori voli se l’adesione del personale allo sciopero consente alla compagnia di operare altri servizi.
Restano assicurati anche i trasporti di medicinali, animali vivi, merci deperibili e beni di prima necessità, effettuati con i voli garantiti o con collegamenti cargo.
Chi ha un volo EasyJet il 21 luglio dovrebbe controllarne lo stato sul sito o sull’app della compagnia prima di andare in aeroporto.
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