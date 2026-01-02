AEREO

Orari dello sciopero e voli garantiti ENAC nelle fasce 7–10 e 18–21

Il 9 gennaio 2026 è previsto uno sciopero aerei nazionale che può causare ritardi e cancellazioni dei voli negli aeroporti italiani.

La mobilitazione coinvolge personale di terra, handling aeroportuale e assistenti di volo, con effetti concreti sull’operatività dei collegamenti, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Lo sciopero aerei del 9 gennaio 2026 interessa diversi scali strategici e alcune compagnie molto utilizzate dai passeggeri. Per chi deve viaggiare diventa quindi essenziale conoscere gli orari dello sciopero e capire quali sono i voli garantiti.

Lo sciopero aerei del 9 gennaio 2026 prevede voli garantiti nelle fasce orarie 7–10 e 18–21, durante le quali i collegamenti devono essere comunque effettuati.

Al di fuori di questi orari, i voli possono essere cancellati o subire ritardi in base all’adesione allo sciopero delle diverse categorie di personale.

Sciopero aerei del 9 gennaio 2026

La giornata del 9 gennaio 2026 è caratterizzata da più proclamazioni di sciopero di rilevanza nazionale, alcune della durata di 24 ore. Sono coinvolti in particolare gli addetti all’handling aeroportuale, con ricadute dirette sulle attività di check-in, imbarco e gestione dei bagagli.

Negli aeroporti di Milano, lo sciopero riguarda i lavoratori di Swissport Italia, oltre ad altre società di assistenza a terra. Quando lo sciopero aerei coinvolge l’handling, anche voli inizialmente programmati possono subire rallentamenti o variazioni operative.

Alla protesta del personale di terra si affianca lo sciopero del personale navigante di easyJet, proclamato per l’intera giornata, e quello degli assistenti di volo di Vueling Airlines, concentrato in una fascia oraria ampia. La sovrapposizione di queste astensioni rende la giornata particolarmente delicata per la regolarità dei voli.

Orari dello sciopero aerei del 9 gennaio 2026

Lo sciopero aerei del 9 gennaio 2026 copre gran parte dell’arco della giornata, con modalità diverse a seconda delle categorie coinvolte. Le ore centrali risultano le più esposte a disagi, poiché in queste fasce non operano i voli garantiti.

Proprio per questo motivo molte compagnie possono decidere di cancellare preventivamente alcuni voli o di riposizionare le partenze all’interno degli orari protetti.

Voli garantiti durante lo sciopero aerei del 9 gennaio 2026

Sul proprio sito istituzionale, ENAC specifica che durante gli scioperi nel trasporto aereo sono previsti voli garantiti, ossia collegamenti che devono essere comunque effettuati per tutelare il diritto alla mobilità dei passeggeri.

In occasione dello sciopero aerei del 9 gennaio 2026, i voli garantiti sono quelli programmati nelle seguenti fasce orarie di tutela: dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 18 alle ore 21.

Durante queste fasce i voli risultano garantiti, salvo situazioni eccezionali legate alla sicurezza o a criticità operative non prevedibili. Al di fuori dei voli garantiti, l’operatività può subire ritardi, cancellazioni o variazioni di orario, in base all’impatto effettivo dello sciopero.

Quali aeroporti rischiano più disagi

Gli scali più esposti durante lo sciopero aerei del 9 gennaio 2026 sono Milano Linate e Milano Malpensa, per l’elevato numero di addetti all’handling coinvolti. Tuttavia, trattandosi anche di scioperi nazionali, i disagi possono interessare altri aeroporti italiani, in particolare nelle ore non coperte dai voli garantiti.

Cosa fare se si vola il 9 gennaio 2026

Chi ha un volo programmato il 9 gennaio 2026 dovrebbe controllare frequentemente lo stato del volo, verificare se rientra tra i voli garantiti e presentarsi in aeroporto con un anticipo maggiore rispetto al normale. In caso di cancellazione restano validi i diritti a rimborso o riprotezione previsti dalla normativa europea.

Leggi anche: Compagnie aeree più sicure al mondo: la nuova classifica 2025 AirlineRatings