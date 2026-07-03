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Voli garantiti, fasce protette e info utili per chi deve partire durante lo sciopero

Lo sciopero aerei del 5 luglio 2026 potrebbe causare disagi negli aeroporti italiani. Per questo Enac ha diffuso l’elenco dei voli garantiti, con le fasce orarie protette e i collegamenti che dovranno essere comunque assicurati.

La protesta riguarda diversi settori del trasporto aereo. Sono previsti scioperi del personale Enav dell’aeroporto di Milano Malpensa, del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto, oltre al personale navigante di EasyJet Airlines Limited. Alcune astensioni dureranno 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59, mentre per Enav Malpensa è prevista anche una protesta di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00.

Sciopero aerei 5 luglio 2026: le fasce garantite

Durante lo sciopero aerei del 5 luglio 2026, Enac ricorda che saranno garantiti tutti i voli, inclusi i charter, programmati nelle fasce orarie protette 7.00-10.00 e 18.00-21.00.

Saranno inoltre assicurati i voli charter da e per le isole, se regolarmente autorizzati o notificati prima della proclamazione dello sciopero.

Voli garantiti Enac: collegamenti con le isole

Tra i voli garantiti Enac rientrano anche alcuni collegamenti con le isole con unica frequenza giornaliera, escluso il traffico continentale. Nell’elenco sono presenti rotte da e per Catania, Lampedusa, Pantelleria, Olbia, Cagliari, Alghero, Comiso ed Elba.

Enac precisa inoltre che dovrà essere assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali già in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

Garantiti anche alcuni voli internazionali

Sono garantiti anche l’arrivo a destinazione negli aeroporti italiani dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti prima dell’inizio dello sciopero.

Enac include inoltre tra i voli garantiti diversi collegamenti intercontinentali in arrivo e in partenza, verso aree come Medio Oriente, Nord America, Sud America, Asia e Africa.

Cosa devono fare i passeggeri

Chi deve viaggiare il 5 luglio 2026 dovrebbe controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. È consigliabile verificare aggiornamenti con la compagnia aerea, sul sito dell’aeroporto di partenza e attraverso i canali ufficiali Enac.

Lo sciopero potrebbe infatti provocare ritardi, cancellazioni o modifiche operative, soprattutto fuori dalle fasce garantite. I voli indicati da Enac, invece, rientrano tra i collegamenti da assicurare secondo la normativa vigente.

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