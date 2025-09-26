AEREO

Lo sciopero aerei 26 settembre 2025 è oggetto di un provvedimento della Commissione di Garanzia sugli scioperi, che il 25 settembre 2025 ha emesso un atto urgente (protocollo n. 0011351) chiedendo all’Organizzazione sindacale USB Lavoro Privato di revocare l’adesione allo sciopero nazionale proclamato da Cub Trasporti.

Revoca del Garante per lo sciopero aerei 26 settembre 2025

Nel provvedimento ufficiale la Commissione di Garanzia rileva che i comunicati USB del 24 settembre 2025 presentano motivazioni diverse da quelle che avevano portato Cub Trasporti alla proclamazione dello sciopero del 31 luglio.

La Commissione evidenzia:

mancato rispetto del preavviso minimo previsto per il trasporto aereo;

previsto per il trasporto aereo; mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, come previsto dalla legge 146/1990.

Per questi motivi, la Commissione invita USB a revocare l’adesione allo Sciopero aerei 26 settembre 2025, richiedendo immediata comunicazione.

La posizione di USB sullo sciopero aerei 26 settembre 2025

USB ha diffuso la seguente dichiarazione:

“Chiariamo immediatamente a tutti i lavoratori che:

USB non seguirà l’indicazione della CGSSE perché non si può accettare che si comprima così il diritto di sciopero, assumendo la responsabilità come organizzazione sindacale che non implica assolutamente nulla per i lavoratori;

Che lo sciopero della Cub Trasporti non è stato messo in discussione e pertanto i lavoratori sono liberi di scioperare totalmente garantiti dalla loro indizione e USB invita tutti alla massima partecipazione;

Sono confermate le iniziative e presidi negli aeroporti di:

MILANO MALPENSA T1-ARRIVI-PORTA1 dalle 10.00

PISA – LATO PARTENZE dalle 10.00

FIRENZE – DAVANTI AGLI ARRIVI 11.00 – 13.00

ROMA FIUMICINO – PARTENZE INTERNAZIONALI FONTANA T3 ore 10.00 – 14.00

NAPOLI CAPODICHINO – AREA PARTENZE 10.30 – 13.00

LINATE – PIAZZALE ARRIVI ore 18.00.”

Il comunicato del MIT

Nel pomeriggio del 26 settembre 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha diffuso la seguente nota ufficiale:

SCIOPERO: PRENDIAMO ATTO DELL’INTERVENTO DEL GARANTE, LE REGOLE VANNO RISPETTATE A TUTELA DEI CITTADINI

“Il Mit prende atto dell’intervento del Garante degli Scioperi nei confronti del sindacato Usb. Il diritto alla mobilitazione non è in discussione, ma ci sono delle regole che vanno rispettate anche a tutela degli altri cittadini.

Auspichiamo che tutte le manifestazioni di dissenso si svolgano senza violenze e senza comprimere i diritti delle persone, a partire dai viaggiatori e dai lavoratori”.

Quadro normativo dello sciopero aerei 26 settembre 2025

Il provvedimento della Commissione di Garanzia si inserisce nel quadro della legge 146/1990, che disciplina gli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Nel caso dello sciopero aerei 26 settembre 2025, la richiesta di revoca si fonda sul mancato rispetto del preavviso e sull’assenza delle procedure di raffreddamento e conciliazione, previste dalla regolamentazione del settore.

