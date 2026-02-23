Sciopero aerei 26 febbraio 2026: voli cancellati ITA Airways
Come controllare il volo e richiedere rimborso.
Lo sciopero aerei del 26 febbraio 2026 cambia gli operativi di ITA Airways. La compagnia ha cancellato circa il 55% dei voli previsti. Gli effetti si estendono anche ad alcuni collegamenti del 25 e del 27 febbraio.
Lo stop, della durata di 24 ore, riguarda il comparto del trasporto aereo in Italia. Questo significa che l’elenco delle cancellazioni potrebbe non essere definitivo: in caso di sciopero aerei, gli aggiornamenti possono arrivare anche nelle ore precedenti alla partenza.
Chi ha un volo prenotato in quei giorni farebbe bene a controllare lo stato del collegamento prima di dirigersi in aeroporto. Verificare online è la soluzione più rapida per evitare spostamenti inutili.
Sciopero aerei: cosa devono fare i passeggeri ITA Airways
Chi vola con ITA Airways il 26 febbraio 2026 deve controllare lo stato del proprio volo. La giornata è interessata dallo sciopero aerei e possono esserci variazioni.
Per verificare eventuali modifiche basta consultare ita-airways.com, sezione “Info Voli”. Chi ha prenotato tramite agenzia può chiedere informazioni direttamente lì.
Le modifiche possono arrivare anche poche ore prima della partenza. Per questo è consigliato fare un ultimo controllo prima di andare in aeroporto.
Sciopero aerei: rimborso e cambio prenotazione
Per i voli ITA Airways del 26 febbraio 2026 coinvolti nello sciopero aerei è possibile cambiare la prenotazione senza penali. In alternativa si può chiedere il rimborso.
Il rimborso è previsto se il volo è stato cancellato. Oppure se è partito con oltre 60 minuti di anticipo. O ancora in caso di ritardo pari o superiore a cinque ore.
La richiesta va presentata entro l’8 marzo 2026. Contattare il numero +39 06 85960020.
Sciopero aerei: voli cancellati il 25 febbraio 2026
AZ 1161 ROMA FIUMICINO REGGIO CALABARIA
AZ 1173 ROMA FIUMICINO LAMEZIA TERME
AZ 1185 MILANO LINATE LAMEZIA TERME
AZ 1267 ROMA FIUMICINO NAPOLI
AZ 1297 MILANO LINATE NAPOLI
AZ 1321 ROMA FIUMICINO BOLOGNA
AZ 1363 ROMA FIUMICINO TRIESTE
AZ 1431 ROMA FIUMICINO TORINO
AZ 1473 ROMA FIUMICINO VENEZIA
AZ 1603 ROMA FIUMICINO BARI
AZ 1625 ROMA FIUMICINO BRINDISI
AZ 1681 ROMA FIUMICINO FIRENZE
AZ 1715 MILANO LINATE CATANIA
AZ 1735 ROMA FIUMICINO CATANIA
AZ 1783 ROMA FIUMICINO PALERMO
Sciopero aerei: voli cancellati il 26 febbraio 2026
AZ 60 ROMA FIUMICINO MADRID
AZ 63 MADRID ROMA FIUMICINO
AZ 76 ROMA FIUMICINO BARCELLONA
AZ 79 BARCELLONA ROMA FIUMICINO
AZ 109 AMSTERDAM ROMA FIUMICINO
AZ 110 ROMA FIUMICINO AMSTERDAM
AZ 112 MILANO LINATE AMSTERDAM
AZ 113 AMSTERDAM MILANO LINATE
AZ 153 BRUXELLES MILANO LINATE
AZ 154 MILANO LINATE BRUXELLES
AZ 160 ROMA FIUMICINO BRUXELLES
AZ 165 BRUXELLES ROMA FIUMICINO
AZ 211 LONDRA ROMA FIUMICINO
AZ 218 MILANO LINATE LONDRA
AZ 219 LONDRA MILANO LINATE
AZ 220 MILANO LINATE LONDRA
AZ 226 MILANO LINATE LONDRA
AZ 227 LONDRA MILANO LINATE
AZ 238 MILANO LINATE LONDRA
AZ 247 LONDRA MILANO LINATE
AZ 312 MILANO LINATE PARIGI
AZ 313 PARIGI MILANO LINATE
AZ 324 ROMA FIUMICINO PARIGI
AZ 325 PARIGI ROMA FIUMICINO
AZ 332 ROMA FIUMICINO PARIGI
AZ 344 ROMA FIUMICINO NIZZA
AZ 345 NIZZA ROMA FIUMICINO
AZ 352 MILANO LINATE PARIGI
Voli cancellati il 26 febbraio 2026
AZ 353 PARIGI MILANO LINATE
AZ 404 ROMA FIUMICINO FRANCOFORTE
AZ 407 FRANCOFORTE ROMA FIUMICINO
AZ 414 MILANO LINATE DUSSELDORF
AZ 417 DUSSELDORF MILANO LINATE
AZ 452 MILANO LINATE MONACO
AZ 453 MONACO MILANO LINATE
AZ 573 ZURIGO ROMA FIUMICINO
AZ 574 ROMA FIUMICINO ZURIGO
AZ 577 GINEVRA ROMA FIUMICINO
AZ 578 ROMA FIUMICINO GINEVRA
AZ 718 ROMA FIUMICINO ATENE
AZ 721 ATENE ROMA FIUMICINO
AZ 800 ROMA FIUMICINO ALGERI
AZ 801 ALGERI ROMA FIUMICINO
AZ 866 ROMA FIUMICINO TUNISI
AZ 867 TUNISI ROMA FIUMICINO
Sciopero aerei: voli cancellati il 27 febbraio 2026
AZ 317 PARIGI ROMA FIUMICINO
AZ 1184 LAMEZIA TERME MILANO LINATE
AZ 1278 NAPOLI MILANO LINATE
AZ 1350 TRIESTE MILANO LINATE
AZ 1432 TORINO ROMA FIUMICINO
AZ 1572 ALGHERO ROMA FIUMICINO
AZ 1676 FIRENZE ROMA FIUMICINO
AZ 1742 CATANIA MILANO LINATE
AZ 1768 PALERMO MILANO LINATE
AZ 2010 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE
