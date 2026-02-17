AEREO

Disagi negli aeroporti italiani, possibili ritardi e cancellazioni per voli e servizi a terra

Lo sciopero aerei del 26 febbraio 2026 arriva dopo lo slittamento della protesta prevista per il 16 febbraio, fermata nei giorni delle Olimpiadi per garantire la regolarità dei collegamenti. Concluso quel periodo, la mobilitazione è stata riprogrammata e torna ora a interessare il trasporto aereo su scala nazionale.

Nel corso della giornata potrebbero registrarsi disagi negli aeroporti italiani, tra variazioni operative, ritardi e possibili cancellazioni, soprattutto negli scali con il maggior numero di movimenti.

Perché lo sciopero aerei è stato rinviato

Il primo sciopero aerei era previsto per il 16 febbraio.

Non si è svolto. Il Governo è intervenuto con la precettazione durante i giorni delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Le motivazioni dello sciopero aerei

Alla base dello sciopero aerei vi sono rivendicazioni di natura contrattuale e occupazionale. Le sigle sindacali segnalano in particolare:

il mancato rinnovo dei contratti di lavoro da oltre venti mesi;

la necessità di adeguamenti salariali;

la richiesta di maggiori tutele per il personale del settore.

Il mancato raggiungimento di un’intesa con le controparti ha portato alla conferma della protesta nazionale.

Chi aderisce allo sciopero aerei del 26 febbraio

Lo sciopero avrà una durata di 24 ore e interesserà sia il comparto aeroportuale sia alcune compagnie aeree.

Sciopero generale del comparto aereo e aeroportuale

proclamato da CUB Trasporti;

dalle 00.00 alle 23.59;

coinvolge lavoratori del settore aereo, aeroportuale e dell’indotto negli aeroporti italiani.

Sciopero nelle compagnie aeree

Sono previste inoltre astensioni specifiche per il personale di alcune compagnie:

ITA Airways

24 ore di stop per il personale (00.01–24.00);

nel pomeriggio si fermano anche terra e volo per 4 ore (13.00–17.00).

easyJet

sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo (00.01–24.00);

sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, del personale navigante.

Vueling Airlines

sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, del personale navigante.

Possibili effetti dello sciopero negli aeroporti

Lo sciopero aerei del 26 febbraio potrebbe creare disagi nei principali aeroporti italiani. In particolare a Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino. Le conseguenze più probabili riguardano:

cancellazione di voli;

ritardi nelle partenze e negli arrivi;

rallentamenti nelle operazioni di imbarco e sbarco;

difficoltà nella gestione dei servizi di assistenza a terra e dei bagagli.

Resteranno comunque attive le fasce di garanzia previste dalla normativa, che assicurano l’erogazione dei servizi minimi essenziali.

