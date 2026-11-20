AEREO

Sciopero aerei domenica 22 novembre 2026: a Milano Malpensa quattro ore di agitazione potrebbero complicare partenze e arrivi, proprio nel pieno del traffico del fine settimana.

La protesta, però, non riguarda tutti gli aeroporti italiani. Secondo il calendario della Commissione di Garanzia sugli Scioperi, consultato il 20 novembre, l’unica astensione ancora attiva per quella data nel trasporto aereo è quella del personale ENAV nello scalo varesino.

Sciopero aerei a Malpensa: chi si ferma e a che ora

L’agitazione è stata proclamata da FAST Confsal AV Unica e durerà dalle 13 alle 17 di domenica 22 novembre. A confermare date e orari è ENAV, con una comunicazione ufficiale pubblicata il 17 novembre. Lo stop interessa i servizi di assistenza al volo a Milano Malpensa: non significa che l’aeroporto chiuderà, né che ogni aereo in programma durante quelle ore resterà a terra.

Il rischio concreto è quello di modifiche operative, ritardi e possibili cancellazioni. L’impatto effettivo dipenderà dalle decisioni delle compagnie e dalla gestione del traffico nella giornata dello sciopero.

Voli garantiti il 22 novembre: le fasce da conoscere

La normativa del trasporto aereo prevede due fasce orarie tutelate: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. In questi intervalli i voli devono essere garantiti secondo le regole stabilite dall’ENAC. Esistono inoltre collegamenti indispensabili individuati dall’autorità, anche fuori dalle fasce protette.

Chi parte o atterra a Malpensa tra le 13 e le 17 deve prestare particolare attenzione, ma è sbagliato dare per cancellato un volo soltanto perché coincide con lo sciopero.

Come controllare il proprio volo prima di partire

La verifica più utile resta quella del numero di volo sul sito o sull’app della compagnia aerea. Conviene controllare anche i tabelloni online di Malpensa, soprattutto nelle ore precedenti alla partenza, e tenere d’occhio eventuali messaggi ricevuti via email o SMS, anche il giorno stesso.

La verifica è importante anche per chi ha coincidenze nello stesso itinerario.

In caso di cancellazione, il passeggero può avere diritto alla scelta tra rimborso e trasporto alternativo secondo le norme europee; l’eventuale compensazione economica dipende invece dalle circostanze specifiche.

La raccomandazione è semplice: prima di raggiungere il terminal, verificare lo stato aggiornato del collegamento. Lo sciopero è confermato; la sorte dei singoli voli, invece, va controllata uno per uno.