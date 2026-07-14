AEREO

Lo sciopero aerei del 21 luglio 2026 potrebbe causare ritardi, cancellazioni e modifiche operative in diversi aeroporti italiani.

Martedì 21 luglio sono previste numerose mobilitazioni che coinvolgeranno il personale navigante di alcune compagnie e i dipendenti delle società che gestiscono i servizi aeroportuali.

La protesta più importante riguarda il personale navigante di EasyJet Airlines Limited. Lo sciopero aerei, proclamato da USB Lavoro Privato, durerà 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59, e avrà rilevanza nazionale.

Potrebbero quindi verificarsi disagi sui collegamenti EasyJet operati in Italia, anche se la mobilitazione non comporta automaticamente la cancellazione di tutti i voli.

Per l’intera giornata si fermerà anche il personale navigante della società UAB DAT LT – sede secondaria italiana.

Sciopero aerei: aeroporti coivolti

Diverse proteste riguarderanno direttamente i servizi di terra. All’aeroporto di Milano Malpensa il personale di FedEx Corporation sciopererà dalle 00:00 alle 23:59. Lo stop interesserà principalmente il settore cargo.

Sempre a Malpensa è prevista una mobilitazione di 24 ore dei lavoratori delle società ALHA e MLE-BCUBE. Queste aziende si occupano di attività di handling, come la movimentazione dei bagagli, il carico e lo scarico degli aeromobili e l’assistenza sul piazzale. Sono quindi possibili rallentamenti anche per i voli passeggeri.

All’aeroporto di Lamezia Terme si fermerà per l’intera giornata il personale di SACAL Ground Handling. Lo sciopero potrebbe incidere sulle operazioni di check-in, imbarco, gestione dei bagagli e assistenza agli aeromobili.

Negli aeroporti di Napoli e Salerno, invece, il personale di GH Napoli, Sky Service e Bourelly Health Service sciopererà per quattro ore, dalle 10:00 alle 14:00.

In Sardegna le proteste interesseranno Olbia e Alghero. Il personale GEASAR di Olbia e quello SOGEAAL di Alghero si fermeranno dalle 13:00 alle 17:00. Considerato l’elevato traffico della stagione estiva, potrebbero verificarsi code e ritardi.

Voli garantiti e fasce protette ENAC

Durante lo sciopero aerei restano in vigore le fasce orarie protette previste nel settore:

dalle 07:00 alle 10:00 ;

; dalle 18:00 alle 21:00.

In queste fasce devono essere normalmente garantiti i voli programmati. L’ENAC pubblica inoltre, in prossimità della protesta, l’elenco ufficiale dei voli garantiti, che può comprendere collegamenti indispensabili, voli verso le isole e alcune tratte internazionali o intercontinentali.

Come verificare lo stato del volo

Chi deve viaggiare il 21 luglio dovrebbe controllare il proprio collegamento sul sito o sull’app della compagnia prima di raggiungere l’aeroporto. È utile consultare anche il sito dell’ENAC, le comunicazioni dello scalo di partenza, le e-mail e gli SMS ricevuti.

Il calendario degli scioperi e l’operatività dei voli possono infatti cambiare nei giorni o nelle ore precedenti la partenza.

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