AEREO

Lo sciopero aerei del 18 marzo 2026 potrebbe causare disagi a chi deve volare. Posso verificarsi ritardi e cancellazioni dei voli. I principali scali interessati sono Aeroporto di Milano Malpensa, Milano Linate e Aeroporto e Brescia.

La protesta riguarda diverse categorie del trasporto aereo. Sono coinvolti addetti ai servizi di terra, personale delle società di handling e anche una parte del personale navigante della compagnia easyJet. Chi ha un volo programmato per quella giornata è quindi invitato a controllare eventuali aggiornamenti sullo stato del proprio volo.

Sciopero aerei 18 marzo 2026: chi sciopera

Lo sciopero aerei del 18 marzo 2026 è stato proclamato da diverse organizzazioni sindacali, tra cui CUB Trasporti e USB Lavoro Privato.

Nel dettaglio sono coinvolte le seguenti categorie:

personale Airport Handling e DNATA negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa – sciopero di 24 ore ( 00: 00– 23: 59)

personale ALHA all’ aeroporto di Milano Malpensa – sciopero di 24 ore

personale navigante della compagnia easyJet – sciopero dalle 13: 00 alle 17: 00

personale GDA Handling all’ aeroporto di Brescia Montichiari – sciopero di 24 ore

personale MH24 all’ aeroporto di Brescia Montichiari – sciopero di 24 ore

Sciopero aerei negli aeroporti di Milano

Lo sciopero aerei potrebbe avere effetti soprattutto negli aeroporti milanesi.

Milano Malpensa

L’Aeroporto di Milano Malpensa potrebbe registrare i disagi più rilevanti. In questo scalo operano diverse società di handling coinvolte nello sciopero, con possibili rallentamenti nelle operazioni di:

check- in

gestione bagagli

assistenza passeggeri

operazioni di rampa

Queste attività sono fondamentali per la gestione dei voli e potrebbero provocare ritardi nelle partenze e negli arrivi.

Milano Linate

Anche l’Aeroporto di Milano Linate potrebbe essere interessato dallo sciopero. Possibili rallentamenti nelle operazioni aeroportuali. Check-in, imbarco e gestione bagagli potrebbero subire ritardi. Disagi possibili anche per i voli nazionali ed europei.

Sciopero aerei a Brescia Montichiari

Lo sciopero del 18 marzo 2026 coinvolge anche l’Aeroporto di Brescia Montichiari. Qui sono previste agitazioni locali.

A fermarsi sarà il personale delle società GDA Handling e MH24. La protesta durerà 24 ore. Dalla mezzanotte fino alle 23:59.

Lo scalo di Montichiari è utilizzato soprattutto per voli cargo e attività logistiche, ma eventuali disservizi potrebbero comunque interessare le operazioni aeroportuali.

Sciopero aerei: fasce di garanzia dei voli

Durante lo sciopero aerei restano attive le fasce di tutela stabilite da ENAC, che garantiscono l’operatività di alcuni voli.

Le fasce di garanzia sono:

07:00 – 10:00

18:00 – 21:00

I voli programmati in questi orari hanno meno probabilità di essere cancellati, anche se potrebbero comunque subire ritardi.

Sciopero aerei 18 marzo: cosa devono fare i passeggeri

In vista dello sciopero del 18 marzo 2026, i passeggeri dovrebbero:

controllare lo stato del volo sul sito della compagnia

monitorare eventuali comunicazioni ufficiali

arrivare in aeroporto con maggiore anticipo

verificare possibili cambi di orario o riprotezioni

Chi viaggia con easyJet dovrebbe prestare particolare attenzione alla fascia 13:00–17:00, periodo in cui è previsto lo sciopero del personale navigante.

Leggi anche: Rimborso volo cancellato per sciopero aerei: diritti e risarcimenti