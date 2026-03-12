Sciopero aerei 18 marzo 2026 a Milano Malpensa, Linate e Brescia e stop di easyJet
I dettagli dello sciopero, le categorie coinvolte e gli orari dei voli garantiti
Lo sciopero aerei del 18 marzo 2026 potrebbe causare disagi a chi deve volare. Posso verificarsi ritardi e cancellazioni dei voli. I principali scali interessati sono Aeroporto di Milano Malpensa, Milano Linate e Aeroporto e Brescia.
La protesta riguarda diverse categorie del trasporto aereo. Sono coinvolti addetti ai servizi di terra, personale delle società di handling e anche una parte del personale navigante della compagnia easyJet. Chi ha un volo programmato per quella giornata è quindi invitato a controllare eventuali aggiornamenti sullo stato del proprio volo.
Sciopero aerei 18 marzo 2026: chi sciopera
Lo sciopero aerei del 18 marzo 2026 è stato proclamato da diverse organizzazioni sindacali, tra cui CUB Trasporti e USB Lavoro Privato.
Nel dettaglio sono coinvolte le seguenti categorie:
- personale Airport Handling e DNATA negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa – sciopero di 24 ore (00:00–23:59)
- personale ALHA all’aeroporto di Milano Malpensa – sciopero di 24 ore
- personale navigante della compagnia easyJet – sciopero dalle 13:00 alle 17:00
- personale GDA Handling all’aeroporto di Brescia Montichiari – sciopero di 24 ore
- personale MH24 all’aeroporto di Brescia Montichiari – sciopero di 24 ore
Sciopero aerei negli aeroporti di Milano
Lo sciopero aerei potrebbe avere effetti soprattutto negli aeroporti milanesi.
Milano Malpensa
L’Aeroporto di Milano Malpensa potrebbe registrare i disagi più rilevanti. In questo scalo operano diverse società di handling coinvolte nello sciopero, con possibili rallentamenti nelle operazioni di:
- check-in
- gestione bagagli
- assistenza passeggeri
- operazioni di rampa
Queste attività sono fondamentali per la gestione dei voli e potrebbero provocare ritardi nelle partenze e negli arrivi.
Milano Linate
Anche l’Aeroporto di Milano Linate potrebbe essere interessato dallo sciopero. Possibili rallentamenti nelle operazioni aeroportuali. Check-in, imbarco e gestione bagagli potrebbero subire ritardi. Disagi possibili anche per i voli nazionali ed europei.
Sciopero aerei a Brescia Montichiari
Lo sciopero del 18 marzo 2026 coinvolge anche l’Aeroporto di Brescia Montichiari. Qui sono previste agitazioni locali.
A fermarsi sarà il personale delle società GDA Handling e MH24. La protesta durerà 24 ore. Dalla mezzanotte fino alle 23:59.
Lo scalo di Montichiari è utilizzato soprattutto per voli cargo e attività logistiche, ma eventuali disservizi potrebbero comunque interessare le operazioni aeroportuali.
Sciopero aerei: fasce di garanzia dei voli
Durante lo sciopero aerei restano attive le fasce di tutela stabilite da ENAC, che garantiscono l’operatività di alcuni voli.
Le fasce di garanzia sono:
07:00 – 10:00
18:00 – 21:00
I voli programmati in questi orari hanno meno probabilità di essere cancellati, anche se potrebbero comunque subire ritardi.
Sciopero aerei 18 marzo: cosa devono fare i passeggeri
In vista dello sciopero del 18 marzo 2026, i passeggeri dovrebbero:
- controllare lo stato del volo sul sito della compagnia
- monitorare eventuali comunicazioni ufficiali
- arrivare in aeroporto con maggiore anticipo
- verificare possibili cambi di orario o riprotezioni
Chi viaggia con easyJet dovrebbe prestare particolare attenzione alla fascia 13:00–17:00, periodo in cui è previsto lo sciopero del personale navigante.
Leggi anche: Rimborso volo cancellato per sciopero aerei: diritti e risarcimenti