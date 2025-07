AEREO

Sciopero aerei 10 luglio 2025, voli cancellati e ritardi per migliaia di viaggiatori. Il 10 luglio 2025 si preannuncia una giornata critica per i passeggeri in Italia: ritardi e cancellazioni colpiranno migliaia di voli a causa di uno sciopero nazionale che coinvolge il settore handling e il personale EasyJet.

Lo sciopero aerei previsto per giovedì 10 luglio 2025, coinvolgerà sia il personale degli aeroporti che il personale navigante EasyJet, causando cancellazioni, ritardi e disservizi in numerosi scali del Paese.

Sciopero aerei 10 luglio 2025

Lo sciopero aerei, indetto da Flai Trasporti e Servizi e USB Lavoro Privato, avrà una durata di 24 ore e riguarderà soprattutto il settore handling.

I maggiori disagi sono attesi negli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Napoli e Cagliari, proprio nel pieno della stagione estiva.

Aeroporti coinvolti nello sciopero aerei

Lo sciopero aerei sarà attivo per tutta la giornata del 10 luglio 2025 e interesserà diverse categorie di lavoratori. Di seguito il dettaglio per ciascun aeroporto coinvolto:

Aeroporto di Venezia : personale Aviation Services in sciopero per 24 ore

: personale Aviation Services in sciopero per 24 ore Aeroporto di Milano Malpensa e Milano Linate : Autisti SEA Aeroporti (00:00–24:00). Personale Swissport (Malpensa) – 24 ore. Dipendenti Airport Handling – 24 ore su entrambi gli aeroporti

: Autisti SEA Aeroporti (00:00–24:00). Personale Swissport (Malpensa) – 24 ore. Dipendenti Airport Handling – 24 ore su entrambi gli aeroporti Aeroproto di Napoli Capodichino : sciopero del personale Romeo Gestioni per 4 ore, dalle 11:00 alle 15:00

: sciopero del personale Romeo Gestioni per 4 ore, dalle 11:00 alle 15:00 Aeroporto di Cagliari Elmas: personale Sogarsecurity in sciopero dalle 13:00 alle 17:00

Le mobilitazioni sono parte di una protesta nazionale del comparto handling, che potrebbe avere ripercussioni anche su servizi come carico bagagli, imbarco e assistenza passeggeri.

Sciopero EasyJet 10 luglio 2025

Nella stessa giornata del 10 luglio 2025 è previsto anche uno sciopero aerei EasyJet, che coinvolgerà il personale navigante per 24 ore. La protesta, indetta da USB Lavoro Privato, riguarda piloti e assistenti di volo, e porterà a numerose cancellazioni e ritardi nei collegamenti nazionali e internazionali della compagnia britannica.

EasyJet invita tutti i passeggeri a verificare lo stato del volo tramite il sito ufficiale o l’app, e a presentarsi in aeroporto solo dopo aver ricevuto conferma dell’operatività del proprio volo.

Voli garantiti in caso di sciopero da ENAC

In occasione dello sciopero aerei del 10 luglio 2025, l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ha predisposto un elenco di voli garantiti, che verranno comunque effettuati anche in caso di agitazione.

Le fasce orarie garantite durante lo sciopero aerei sono:

dalle 07:00 alle 10:00

dalle 18:00 alle 21:00

Oltre a queste fasce, sono garantiti anche:

I voli internazionali a lungo raggio già in volo al momento dell’inizio dello sciopero

I collegamenti da/per le isole con un solo volo giornaliero

I voli sanitari, umanitari e militari

Un volo intercontinentale per continente

I voli charter prenotati prima dello sciopero

Per l’elenco aggiornato dei voli garantiti in caso di sciopero, è possibile consultare il sito ufficiale: www.enac.gov.it

