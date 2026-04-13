AEREO

Una scia luminosa in cielo è stata osservata nelle prime ore di lunedì 13 aprile 2026 tra Campania e Puglia. Segnalazioni estese anche ad alcune aree della Basilicata. Il fenomeno è apparso poco prima dell’alba. Ha rapidamente attirato l’attenzione di numerosi cittadini ed è diventato virale sui social attraverso foto e video.

Le segnalazioni tra Campania e Puglia

In molti hanno assistito alla comparsa di una scia luminosa descritta come una vera e propria “lingua di fuoco” nel cielo.

Le segnalazioni sono arrivate in particolare da:

Napoli e altre zone della Campania

provincia di Foggia, soprattutto nei Monti Dauni

area di Bari e altre zone della Puglia

Numerosi testimoni sono riusciti a documentare l’evento, contribuendo alla sua diffusione online.

Le analisi in corso

L’Osservatorio Astronomico di Capodimonte è al lavoro per determinare con precisione l’origine della scia luminosa. Decisive saranno le registrazioni delle telecamere “All Sky”, strumenti che monitorano il cielo in modo continuo.

In attesa di un verdetto definitivo, le prime ipotesi si concentrano su due possibilità:

esplosione di un asteroide in atmosfera

disgregazione di un oggetto artificiale, come un satellite

L’ipotesi più plausibile

Secondo Nunzio Micale, divulgatore di astronomia e presidente onorario del Gruppo Astrofili Dauni, l’ipotesi più accreditata è quella del rientro in atmosfera di un oggetto artificiale.

In particolare, potrebbe trattarsi di:

un satellite dismesso

uno stadio di un vecchio razzo

Gli elementi che supportano questa interpretazione sono:

la forte luminosità, simile a quella di un bolide

la disintegrazione del frammento durante la caduta

Un fenomeno noto e osservato con frequenza

Micale sottolinea che eventi di questo tipo non sono insoliti. Attorno alla Terra orbitano migliaia di oggetti artificiali non più operativi, spesso definiti “spazzatura spaziale”.

Quando questi detriti rientrano nell’atmosfera:

l’attrito genera temperature molto elevate

il materiale si frammenta e si vaporizza

si producono effetti visivi spettacolari

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di fenomeni generalmente innocui.

Il ruolo delle condizioni meteo

Le osservazioni sono state particolarmente numerose in alcune aree, come la provincia di Foggia, anche grazie al cielo sereno rispetto ad altre zone. Questo ha facilitato la visibilità del fenomeno e la raccolta di testimonianze.

La scia luminosa osservata tra Campania e Puglia il 13 aprile 2026 è oggetto di analisi da parte degli esperti. Le informazioni disponibili indicano come ipotesi principale il rientro di un oggetto artificiale nell’atmosfera.

In attesa dei dati definitivi dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, il fenomeno si inserisce tra gli eventi legati al rientro di detriti spaziali, già noti e osservati con una certa regolarità.

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