Nella giornata conclusiva della 46ª edizione del Meeting di Rimini, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha fatto visita allo stand dell’Enac, dedicato al trasporto aereo italiano, all’interno del padiglione tematico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT, vivendo in prima persona l’esperienza del simulatore di volo del Boeing 737.

Salvini sul simulatore di volo allo stand Enac: futuro trasporto aereo

Il 27 agosto, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alexander D’Orsogna hanno accolto il Ministro MIT Matteo Salvini nello spazio espositivo dedicato al trasporto aereo.

Alla visita hanno preso parte anche il Viceministro MIT Edoardo Rixi, il Consigliere di Amministrazione Enac Benedetta Fiorini, il Vice Direttore Generale Fabio Nicolai e l’Onorevole Jacopo Morrone.

Il percorso nello stand Enac ha permesso a Salvini di osservare da vicino le principali installazioni, tra cui tre simulatori di volo, la piattaforma di realtà aumentata “Enac Verso” e i desk informativi sulle iniziative dell’Ente.

L’attenzione si è concentrata sui progetti legati a innovazione, sicurezza, accessibilità, inclusività e sostenibilità, temi che rappresentano le direttrici strategiche dello sviluppo del trasporto aereo in Italia.

Simulatore di volo Boeing 737 Enac

Uno dei momenti più significativi è stato quello al simulatore di volo del Boeing 737, dove Salvini, affiancato da personale esperto Enac, ha sperimentato in prima persona le dinamiche di pilotaggio.

L’esperienza ha avuto anche un forte valore simbolico: unire la passione per la cultura aeronautica con l’impegno istituzionale a rafforzare il sistema Italia nel campo del trasporto aereo.

Salvini ha ringraziato i vertici Enac e il personale per il contributo attivo allo sviluppo dell’aviazione civile, sottolineando come un settore competitivo e attrattivo possa essere alleato della crescita economica e occupazionale del Paese.

Meeting Rimini e trasporto aereo italiano

La presenza di Salvini allo stand Enac ha rappresentato un momento di chiusura di grande rilievo per l’edizione 2025 del Meeting di Rimini. Nei giorni precedenti lo spazio espositivo Enac dedicato al trasporto aereo italiano, ha visto la partecipazione di migliaia di visitatori di ogni età e di numerose personalità istituzionali, che hanno potuto cimentarsi con simulatori e tecnologie immersive.

Il bilancio per Enac si conferma positivo: la partecipazione al Meeting ha rafforzato il dialogo con il pubblico e le istituzioni, offrendo un’occasione concreta di divulgazione sulla sicurezza e sull’innovazione nel trasporto aereo, con uno sguardo al futuro e alle nuove generazioni.

