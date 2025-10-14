AEREO

Ryanair presenta i nuovi voli dell’operativo invernale 2025 da Pisa. Ryanair, compagnia aerea n.1 in Italia, ha lanciato il nuovo operativo invernale 2025 per l’aeroporto di Pisa “Galileo Galilei” con 37 rotte totali, di cui 2 nuove per Amman e Varsavia, e con un aumento delle frequenze dei voli settimanali su rotte popolari come Dublino, Madrid, Marrakech e Tirana.

L’operativo sarà operato principalmente dagli 8 aerei basati a Pisa, per un investimento di 800 milioni di dollari, sostenendo oltre 3.600 posti di lavoro nella regione e favorendo turismo e connettività tutto l’anno.

Ryanair, che vola da e per Pisa da 27 anni, ha già trasportato oltre 57 milioni di passeggeri e intende continuare a crescere nel traffico aereo toscano e in tutta Italia.

Ryanair: più voli, nuove rotte e crescita del traffico

L’operativo invernale 2025 di Ryanair a Pisa prevede:

37 rotte totali

2 nuove destinazioni da/per Amman e Varsavia

Aumento delle frequenze su rotte come Dublino, Madrid, Marrakech e Tirana

8 aerei basati, investimento da 800 milioni di dollari

4,5 milioni di passeggeri all’anno

Oltre 3.600 posti di lavoro locali, inclusi 240 nell’aviazione

Con oltre 400 voli settimanali, Ryanair conferma il proprio ruolo di compagnia leader nei voli in partenza e in arrivo da Pisa.

Offerta speciale per i nuovi voli Ryanair da Pisa

Per celebrare il lancio dell’operativo invernale 2025, Ryanair ha annunciato tariffe speciali a partire da 21,99 euro per viaggiare fino al 18 dicembre, prenotabili entro la fine di ottobre esclusivamente su ryanair.com (soggetto a disponibilità).

L’offerta riguarda una selezione di voli Ryanair da Pisa verso le principali destinazioni europee, con l’obiettivo di favorire la mobilità turistica e sostenere la crescita del traffico aereo nella regione.

Per prenotare i nuovi voli è disponibile il sito della compagnia aerea.

Le dichiarazioni di Ryanair

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato:

“In qualità di compagnia aerea No. 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo invernale 2025 da Pisa con 37 rotte, incluse 2 nuove ed entusiasmanti destinazioni verso Amman e Varsavia, e oltre 400 voli settimanali, che riflettono l’impegno Ryanair per lo sviluppo del traffico e del turismo in regione Toscana e a Pisa.

Per favorire ulteriormente la crescita del traffico e del turismo in Italia, Ryanair rinnova l’appello al Governo italiano e alle Regioni affinché venga eliminata l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, per gli aeroporti con un traffico fino a 5 milioni di passeggeri, dalla Sicilia.

Del resto, la riduzione dei costi di accesso e l’abolizione dell’addizionale municipale si sono dimostrate misure di grande successo, nel generare una trasformazione positiva in termini di connettività, turismo e crescita dell’occupazione in queste Regioni dove Ryanair ha aggiunto 8 aeromobili e nuove rotte da quando l’addizionale municipale è stata eliminata.

Se il Governo decidesse di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari nel Paese, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, aumentando il traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, creando 1.500 nuovi posti di lavoro in Ryanair e oltre 250 nuove rotte.”

Toscana Aeroporti: sinergia per nuovi voli e sviluppo

Toscana Aeroporti ha sottolineato la solidità della collaborazione con Ryanair e la rilevanza dello scalo pisano:

“L’offerta invernale di Ryanair conferma la strategicità dello scalo pisano e rafforza la solidità della nostra partnership, dando continuità e concretezza a un piano di sviluppo comune e condiviso. In questo quadro, come Toscana Aeroporti siamo lavorando per l’ampliamento e la ristrutturazione del nuovo terminal, con una prima fase di lavori che si concluderà entro la summer 2026. Un investimento di 70 milioni che ci permetterà di offrire un’esperienza aeroportuale sempre più efficiente e competitiva.”

Il potenziamento dei voli Ryanair da Pisa consolida così la posizione dello scalo come punto di riferimento per i collegamenti aerei della Toscana.

