AEREO

Per chi cerca voli low cost per l’estate 2025, Ryanair lancia un’offerta imperdibile: biglietti con voli a partire da 24,99 euro, prenotabili fino al 16 maggio 2025. Si tratta di una promozione perfetta per chi desidera organizzare una vacanza o un weekend senza spendere troppo.

Con i nuovi voli low cost è possibile viaggiare tra il 1° maggio e il 31 agosto 2025 verso moltissime destinazioni in Italia e in Europa.

Voli low cost Ryanair da 24,99 euro

La promozione permette di acquistare voli low cost a partire da 24,99 euro, con altre opzioni disponibili da 29,99 euro. Le tratte coinvolte includono le principali mete turistiche, perfette per un viaggio al mare, una visita culturale o una fuga last minute.

I voli low cost sono ideali per giovani, famiglie e coppie che vogliono spostarsi in modo economico, comodo e veloce. Ma attenzione: i posti a tariffa scontata sono limitati, quindi conviene prenotare subito.

Come prenotare i voli low cost Ryanair?

Prenotare i voli low cost è semplice. Ecco come fare:

Visita il sito ufficiale di Ryanair o apri l’app mobile. https://www.ryanair.com/it/it/lp/promozione/prezzi-incredibili Inserisci aeroporto di partenza e destinazione. Scegli le date di viaggio comprese tra il 1° maggio e il 31 agosto 2025. Visualizza le tariffe disponibili: troverai voli low cost da 24,99 euro. Seleziona il volo, aggiungi eventuali servizi extra (bagagli, posti, priorità) e completa il pagamento.

Condizioni dell’offerta low cost

I voli low cost Ryanair in promozione sono soggetti a specifiche condizioni:

Voli a partire da 24,99 euro, prenotabili fino al 16 maggio 2025 con partenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2025:

L’offerta si applica solo su rotte e date selezionate.

I posti disponibili a tariffa scontata sono limitati.

La promozione non è cumulabile con altre offerte.

Esclusi i voli in coincidenza, i biglietti spagnoli agevolati e i voli da/per Regno Unito per passeggeri minorenni.

Eventuali modifiche successive alla prenotazione sono soggette alla tariffa standard per cambio volo .

. Si applicano le condizioni generali di trasporto del gruppo Ryanair.

Continua a leggere: Wizz Air voli da 14,99 euro in offerta per l’estate