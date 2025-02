AEREO

Istruzioni per i passeggeri per cambio o rimborso volo cancellato

Il 3 febbraio 2025, temporali intensi potrebbero causare ritardi e cancellazioni dei voli Ryanair da e per l’Italia. Chi ha un volo programmato con Ryanair deve consultare la situazione dei voli e restare aggiornato per evitare disagi. Di seguito cosa fare e come rimanere informato.

Voli Ryanair: cancellazioni e ritardi per maltempo

A causa delle previsioni meteo avverse con temporali forti in tutta Italia, Ryanair ha avvertito i passeggeri che ci potrebbero essere disservizi significativi, tra cui cancellazioni o ritardi dei voli. Questo fenomeno non riguarda solo Ryanair, ma tutte le compagnie aeree che operano in Italia il 3 febbraio 2025.

Volo in ritardo o cancellati Ryanair

Ryanair ha comunicato che i passeggeri interessati da cancellazioni o modifiche dei voli saranno notificati tramite l’app ufficiale della compagnia. È fondamentale tenere sotto controllo l’app Ryanair per eventuali aggiornamenti in tempo reale sullo stato del volo.

Aggiornamento voli in tempo reale Ryanair

Per rimanere informati, verificare di avere l’app Ryanair aggiornata sul proprio dispositivo. Grazie a questa app, è possibile ricevere notifiche immediate e conoscere lo stato del volo, se ci sono ritardi o modifiche all’orario di partenza.

Inoltre, Ryanair offrirà informazioni per un volo alternativo o la possibilità di cambiare la data del volo senza costi aggiuntivi, in caso di cancellazione. Consultare regolarmente l’app per non perdere nessuna comunicazione importante.

Cosa fare se il volo è cancellato o in ritardo

In caso di ritardi o cancellazioni dei voli, Ryanair seguirà le linee guida previste dalla normativa europea, fornendo i diritti dei passeggeri, che potrebbero includere rimborsi, voli alternativi o altre forme di assistenza.

La compagnia ha espresso il proprio rammarico per i disagi causati dalle condizioni meteo imprevedibili. Tali eventi sono al di fuori del controllo della compagnia, ma Ryanair si impegna a fare tutto il possibile per ridurre i disagi e garantire la sicurezza dei passeggeri.

Chi ha prenotato un volo Ryanair il 3 febbraio 2025, sono a possibili cambiamenti legati alle condizioni meteo per forti temporali.

