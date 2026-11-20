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Ryanair, voli a rischio in Sardegna dopo l’ultimatum alla Regione sulla tassa d’imbarco. La compagnia ha chiesto una conferma scritta dell’abolizione del tributo entro giovedì 19 novembre 2026, minacciando in caso contrario di rivedere i collegamenti invernali. Nel mirino ci sono Cagliari, Alghero e Olbia. Ma attenzione: non è stato annunciato uno stop generalizzato dei voli e non risultano, al 20 novembre, nuovi elenchi ufficiali di tratte cancellate per effetto dell’ultimatum.

Ryanair e voli in Sardegna: perché è scoppiato il caso

Al centro dello scontro c’è l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, pari a 6,50 euro per passeggero. La Regione aveva previsto risorse per neutralizzarla nella stagione invernale, con l’obiettivo di rendere più competitivi gli aeroporti sardi. Secondo Ryanair, però, la misura non è ancora diventata operativa, nonostante gli impegni annunciati.

La compagnia sostiene di aver costruito il programma invernale 2026-2027 contando su quell’intervento: 1,1 milioni di posti, circa 50mila in più rispetto all’inverno precedente. Da qui la richiesta di certezze e la scadenza fissata al 19 novembre.

Quali aeroporti rischiano tagli ai voli Ryanair

La minaccia riguarda anzitutto Cagliari, dove Ryanair potrebbe ritirare l’incremento di capacità programmato. Per Alghero e Olbia il vettore ha prospettato ulteriori riduzioni, oltre a quelle già inserite nell’operativo annunciato il 21 ottobre: -15% ad Alghero e -50% a Olbia, con una rotta soppressa.

Questi tagli già comunicati non vanno confusi con le nuove misure minacciate dopo l’ultimatum. Al momento, quindi, non è possibile indicare quali altri collegamenti saranno eventualmente eliminati.

La risposta della Regione e cosa cambia per i passeggeri

L’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca respinge le accuse. Sostiene che i fondi siano stati stanziati, ma che per applicare lo sgravio servano passaggi amministrativi statali, sui quali la Regione attende risposte dal Ministero dell’Economia. La controversia resta aperta.

La notizia arriva in un momento delicato per i trasporti dell’Isola, già attraversati da tensioni sulla continuità territoriale. Per questo è essenziale distinguere gli annunci delle compagnie dalle cancellazioni realmente comunicate ai viaggiatori coinvolti.

Per chi ha un biglietto Ryanair da o per la Sardegna, nessuna cancellazione va data per scontata. È consigliabile controllare la propria prenotazione nell’app o sul sito della compagnia, soprattutto se si viaggerà nei prossimi mesi. Soltanto una comunicazione sul singolo volo potrà chiarire eventuali modifiche.