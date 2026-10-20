AEREO

Cambiano i piani di Ryanair per il 2026 e il 2027. La compagnia low cost elimina collegamenti in diversi Paesi europei, riduce i posti disponibili in Germania e punta su nuovi aeroporti. In Italia, intanto, arriva una novità per chi ama viaggiare.

Ryanair taglia i voli in 13 aeroporti tra il 2026 e il 2027. Le cancellazioni interessano diverse destinazioni in Europa e nel Mediterraneo. Dalla Spagna alla Grecia fino alla Germania.

Alcune destinazioni sono già uscite dalla programmazione, altre perderanno i collegamenti nei prossimi mesi. Una scelta che interessa Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, Turchia, Serbia, Giordania e Germania, dove Ryanair sta riducendo la propria presenza.

Non si tratta, però, di un taglio generalizzato. Mentre alcuni aeroporti perdono voli, altri ne guadagnano. E tra quelli destinati a crescere c’è anche uno scalo italiano, pronto ad accogliere una nuova base e cinque collegamenti aggiuntivi.

Ryanair cancella voli: quali aeroporti perdono i collegamenti

I primi cambiamenti sono arrivati a gennaio 2026, quando Ryanair ha interrotto i voli da Vigo, in Spagna. A marzo è stata la volta dell’aeroporto delle Asturie e di Clermont-Ferrand, in Francia.

Nello stesso mese sono sparite dalla rete della compagnia anche Ponta Delgada e Terceira, nelle Azzorre portoghesi. Uno stop che ha ridotto le possibilità di raggiungere queste isole con i voli della low cost irlandese. Sempre a marzo sono stati sospesi i collegamenti con Amman, capitale della Giordania.

L’estate ha portato un’altra cancellazione, quella di Rodez, in Francia, ad agosto. A ottobre i tagli hanno raggiunto altre destinazioni: Bodrum e Dalaman, in Turchia, Kalamata e Volos, in Grecia, e Niš, in Serbia.

Ma le modifiche alla rete Ryanair non finiscono qui. Da aprile 2027 la compagnia interromperà anche i voli da e per Brema, in Germania. Per chi utilizza questo aeroporto, la cancellazione comporterà la necessità di cercare collegamenti alternativi.

Perché Ryanair sta eliminando voli e destinazioni

A pesare sulle decisioni di Ryanair sono soprattutto i costi. Le tariffe applicate dagli aeroporti e le imposte sul trasporto aereo incidono sulle spese della compagnia, che preferisce concentrare gli aeromobili dove può operare a condizioni più vantaggiose.

Non tutti i tagli, comunque, hanno la stessa origine. Nel caso di Amman, per esempio, hanno inciso anche le tensioni nell’area e le questioni legate alla sicurezza.

La situazione è particolarmente delicata in Germania, dove Ryanair ha annunciato una riduzione di 700 mila posti tra Berlino e Amburgo per l’inverno 2026, rispetto alla stagione precedente.

Per Berlino è prevista anche la chiusura della base operativa, accompagnata da un taglio del 50% dei voli. A Brema stop programmato per aprile 2027.

Ryanair punta sull’Italia: a Rimini arrivano cinque nuove destinazioni

Mentre diversi aeroporti europei perdono collegamenti, in Italia Ryanair si prepara a investire. La novità riguarda Rimini, dove nell’estate 2027 aprirà una nuova base operativa.

Previsti due aerei per un investimento di 200 milioni di dollari.

L’aeroporto di Rimini avrà 17 rotte e 114 voli settimanali. Un’offerta superiore a 600 mila posti.

Le cinque nuove destinazioni annunciate da Ryanair sono Dublino, Memmingen, Stoccolma, Tirana e Varsavia. Collegamenti che allargheranno le possibilità di viaggio per chi parte dalla Romagna e, allo stesso tempo, potranno favorire l’arrivo di turisti stranieri sulla Riviera.

A rendere più interessante l’investimento, secondo la compagnia, è stata anche l’abolizione dell’addizionale municipale in Emilia-Romagna, una misura che ha contribuito a ridurre i costi delle operazioni.

Per chi sta organizzando un viaggio, quindi, il consiglio è di controllare le rotte effettivamente disponibili prima di scegliere l’aeroporto di partenza. La rete Ryanair sta cambiando e una destinazione raggiungibile fino a pochi mesi fa potrebbe non esserlo più, mentre da altri scali stanno nascendo nuove opportunità di volo.

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