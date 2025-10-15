AEREO

Ryanair lancia un’offerta lampo con sconto sui voli fino a dicembre 2025. Ryanair ha annunciato una nuova offerta lampo di 48 ore che permette di volare a prezzi scontati tra ottobre e dicembre 2025.

La compagnia offre infatti il 15% di sconto sui voli per viaggiare tra il 17 ottobre e il 18 dicembre 2025, dando la possibilità di prenotare in oltre 235 destinazioni del suo network.

La promozione, chiamata “Clock Out, Check In!”, è valida solo per 48 ore e scade alla mezzanotte di giovedì 16 ottobre. È un’occasione perfetta per chi desidera organizzare un viaggio autunnale o un weekend invernale a tariffe ridotte.

Sconto voli Ryanair per l’autunno e l’inverno

L’offerta riguarda centinaia di voli in Europa e nel Mediterraneo, pensata per chi vuole scoprire nuove mete prima delle festività natalizie. Dalle capitali culturali alle località di mare, la compagnia offre collegamenti verso mete ideali per ogni tipo di vacanza.

Si potrà partire per i mercatini di Natale in città come Vienna, Praga e Budapest, ma anche scegliere una settimana sulla neve o una fuga al sole in destinazioni come Malaga, Tenerife o Palermo.

Offerta a tempo limitato

Jade Kirwan, Direttrice della Comunicazione di Ryanair, ha dichiarato:

“Che tu stia programmando un viaggio verso uno dei famosi mercatini di Natale d’Europa, una vacanza sulla neve o una pausa al caldo, la vendita lampo di 48 ore di Ryanair offre un valore eccezionale su oltre 235 destinazioni, con il 15% di sconto sui voli per viaggi tra il 17 ottobre e il 18 dicembre. Questa offerta a tempo limitato termina alla mezzanotte di giovedì (16 ottobre), quindi prenota subito su Ryanair.com per non perdere l’occasione.”

Come approfittare dell’offerta sconto voli Ryanair

Per usufruire dello sconto Ryanair sui voli, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale Ryanair.com e prenotare entro la mezzanotte del 16 ottobre. L’offerta si applica a un’ampia selezione di tratte, per viaggiare fino al 18 dicembre 2025.

L’iniziativa si inserisce nel piano promozionale della compagnia che, anche per la stagione invernale, punta a garantire voli low cost verso le principali destinazioni turistiche europee.

