AEREO

Da Ryanair nuovi voli in Emilia Romagna. Annuncia nove nuove rotte dagli aeroporti di Rimini, Parma e Forlì per l’estate 2026.

Per il lancio delle nuove rotte, la compagnia ha messo in vendita biglietti a partire da 29,99 euro.

Ryanair punta in particolare sui tre scali regionali dopo la decisione della Regione di abolire l’addizionale comunale da 6,50 euro a partire dal prossimo 1° gennaio. Una scelta che, secondo il vettore, permetterà di aumentare collegamenti e passeggeri.

Le novità riguardano soprattutto le nuove destinazioni. Da Forlì saranno attivati i collegamenti con Cagliari e Londra Stansted. Da Parma si potrà volare verso Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted. Rimini ha invece quattro nuove rotte: Breslavia, Manchester, Colonia e Catania.

Ryanair prevede che i tre scali regionali possano arrivare a oltre 700mila passeggeri all’anno. Con una crescita stimata del 50%.

Per l’estate 2026 la compagnia metterà a disposizione oltre 5,3 milioni di posti in Emilia Romagna.

La Regione arriverà così a 83 rotte complessive:

63 da Bologna

3 da Forlì

5 da Parma

12 da Rimini

La crescita annunciata da Ryanair è legata alla scelta della Regione Emilia Romagna di eliminare l’addizionale comunale da 6,50 euro negli aeroporti di Rimini, Parma e Forlì.

Una decisione che Ryanair considera decisiva per sostenere la crescita dei tre scali.

Ryanair prevede che i tre scali regionali possano arrivare a oltre 700mila passeggeri all’anno. Con una crescita stimata del 50%.

Nuovi voli Ryanair

Il programma S26 da record di Ryanair in Emilia Romagna offrirà:

Oltre 7 milioni di passeggeri all’anno

Oltre 5 milioni di passeggeri S26 (+5%)

83 percorsi totali:

63 di Bologna inc. 1 nuovo a Castellon.

3 a Forlì, incl. 2 novità per Cagliari e Londra Stansted

5 a Parma, di cui 3 nuove a Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted.

12 a Rimini, di cui 4 nuove a Breslavia, Manchester, Colonia e Catania.

Oltre 250.000 posti aggiuntivi all’anno (+50%) nella regione Emilia-Romagna

Oltre 700.000 passeggeri all’anno (+50%) nell’Emilia-Romagna regionale

Per il lancio delle nuove rotte, la compagnia ha messo in vendita biglietti a partire da 29,99 euro.

Leggi anche: Voli aerei: prezzi, traffico e previsioni per i viaggiatori nel 2026