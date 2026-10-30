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Ryanair anticipa la chiusura dei banchi in aeroporto e chi viaggia con una valigia da stiva dovrà rivedere i propri orari.

Dal 10 novembre 2026 non basterà più arrivare quaranta minuti prima del decollo: per consegnare il bagaglio bisognerà rispettare una scadenza più rigida. Una differenza di appena venti minuti che, tra traffico e code, può cambiare i piani di un viaggio. La modifica scatta mentre si avvicina la stagione delle partenze natalizie, quando gli aeroporti si riempiono e le code diventano meno prevedibili.

Ryanair, la nuova regola sui bagagli dal 10 novembre

I banchi per il check-in in aeroporto e la consegna dei bagagli da stiva chiuderanno 60 minuti prima della partenza programmata, anziché 40. Vale per tutti gli aeroporti serviti dalla compagnia, compresi quelli italiani, e riguarda i voli in partenza dal 10 novembre, anche se prenotati in precedenza.

Facciamo un esempio: se l’aereo decolla alle 10, la valigia dovrà essere consegnata entro le 9. Presentarsi alle 9:05 potrebbe significare trovare il banco già chiuso. E aver completato il check-in online non concede minuti extra per lasciare il bagaglio.

Chi viaggia soltanto con bagaglio a mano

Per la maggioranza dei passeggeri non cambia nulla. Secondo Ryanair, circa l’80% dei viaggiatori non registra valigie in stiva: può continuare a fare il check-in sull’app o sul sito e dirigersi ai controlli di sicurezza con la carta d’imbarco.

Il check-in online resta disponibile fino a due ore prima della partenza. Senza posto riservato, la procedura apre invece soltanto 24 ore prima della partenza. Chi lo salta e deve effettuare la procedura in aeroporto rischia inoltre il supplemento previsto dalla compagnia, pari a 55 euro.

Check-in Ryanair: cosa rischia chi arriva tardi

Il nuovo limite non è l’orario consigliato per presentarsi al terminal, ma quello entro cui concludere le operazioni. Se non si completa il check-in entro la chiusura, l’imbarco può essere negato senza rimborso. Chi non riesce a consegnare la valigia dovrà verificare se può partire senza bagaglio da stiva.

Ryanair spiega che l’anticipo serve a lasciare più tempo per controlli di sicurezza e passaporti, soprattutto nei periodi affollati. Il consiglio pratico è semplice: arrivare almeno due ore prima del volo, controllare le indicazioni dell’aeroporto e non affidarsi all’ultimo minuto.