Ryanair introduce una multa per garantire voli più sicuri e un ambiente sereno. Introdotta una multa di 600 euro per i passeggeri che, a causa del loro comportamento improprio, vengono fatti scendere dall’aereo.

La multa punta a rafforzare la sicurezza dei voli Ryanair e a tutelare l’esperienza di volo degli altri passeggeri, sempre più infastiditi da episodi di disturbo causati da una minoranza.

Ryanair: multa da 600 euro per chi disturba il volo

Dal 12 giugno 2025, tutti i passeggeri sbarcati da un volo Ryanair a causa di condotte scorrette riceveranno una multa automatica di 600 euro.

La nuova sanzione sui voli Ryanair, pari a 600 euro, rappresenta un deterrente concreto contro i comportamenti impropri che possono compromettere la tranquillità del volo e la sicurezza dell’equipaggio.

“È inaccettabile che i passeggeri subiscano inutili disagi a causa del comportamento scorretto di un singolo passeggero. Per garantire che i nostri passeggeri e il nostro equipaggio viaggino in un ambiente confortevole e privo di stress, senza inutili disagi causati da un numero esiguo di passeggeri indisciplinati, abbiamo introdotto una multa di 600 euro, che verrà applicata a tutti i passeggeri sbarcati dall’aereo a seguito della loro cattiva condotta. Sebbene si tratti di eventi isolati che si verificano in tutte le compagnie aeree, un comportamento scorretto in uno spazio condiviso così limitato è inaccettabile e ci auguriamo che il nostro approccio proattivo agisca da deterrente per eliminare questo comportamento inaccettabile a bordo dei nostri aerei.”

Voli Ryanair: ritardi, disagi e stress a bordo

Con oltre 3.000 voli al giorno in tutta Europa, Ryanair è la compagnia aerea più puntuale e affidabile del continente. Tuttavia, come sottolinea la stessa Ryanair, episodi di disturbo da parte di passeggeri sconsiderati possono causare ritardi, disagi e stress a bordo.

La nuova multa sui voli Ryanair mira a tutelare la serenità di tutti i viaggiatori. Si tratta di un’azione concreta che rafforza il ruolo di Ryanair come compagnia attenta alla sicurezza e alla qualità del volo, anche nei dettagli che riguardano il comportamento dei passeggeri.

Multa Ryanair: quando si applica

La multa da 600 euro sarà applicata a ogni passeggero che:

viene sbarcato da un volo Ryanair prima del decollo o durante una deviazione non prevista;

si rende responsabile di condotte aggressive, moleste o che ostacolano l’operatività dell’equipaggio;

causa disordini a bordo del volo, rendendo necessario l’intervento delle autorità.

Oltre alla multa, la compagnia aerea Ryanair, si riserva il diritto di agire per vie legali e civili, richiedendo il risarcimento di eventuali danni economici derivanti dalla cattiva condotta.

Perché Ryanair ha introdotto la multa sui voli

La decisione nasce dall’impegno di Ryanair per migliorare l’esperienza di viaggio e proteggere la puntualità dei suoi voli. Anche se casi simili si verificano in tutte le compagnie aeree, Ryanair ha scelto un approccio proattivo, che mira a scoraggiare ogni forma di disturbo a bordo del volo.

Questa politica ha l’obiettivo di:

preservare la sicurezza del volo;

evitare interruzioni e ritardi durante i voli Ryanair;

garantire a ogni passeggero un ambiente di viaggio sereno;

offrire al personale di bordo condizioni migliori per svolgere il proprio lavoro.

