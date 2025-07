AEREO

Quali sono i voli preferiti dagli italiani? Nel 2024, secondo i dati ufficiali del bollettino Enac, oltre 182 milioni di passeggeri hanno viaggiato in aereo da e per l’Italia.

Un risultato che conferma il boom dei voli nazionali e internazionali. A guidare la classifica delle compagnie preferite c’è Ryanair, seguita da Ita Airways, EasyJet, Wizz Air e Vueling.

Ryanair la preferita Italia: oltre 61 milioni di passeggeri

Ryanair si conferma la compagnia leader dei voli in Italia: nel 2024 ha superato per la prima volta la soglia dei 61 milioni di passeggeri, includendo anche i voli operati dalle sue divisioni Ryanair UK, Malta Air, Buzz e Lauda Europe. In pratica, un italiano su tre ha scelto di volare con un volo Ryanair nell’ultimo anno.

Subito dietro, Ita Airways conquista il secondo posto, superando EasyJet. Nella top 5 delle compagnie aeree più utilizzate per i voli da e per l’Italia, troviamo anche Wizz Air e Vueling, entrambe protagoniste della crescita del segmento low cost.

Crescono i voli low cost: due italiani su tre li scelgono

Nel 2024, quasi il 65% dei voli effettuati dagli italiani è avvenuto su compagnie aeree low cost. Ryanair, EasyJet, Wizz Air e Vueling si dividono la fetta più ampia del mercato, grazie a tariffe economiche e una rete capillare di rotte.

Tra le compagnie italiane dopo Ita Airways si segnalano:

Air Dolomiti : 2,4 milioni di passeggeri

: 2,4 milioni di passeggeri Aeroitalia : 2,36 milioni

: 2,36 milioni Neos : 2,23 milioni

: 2,23 milioni SkyAlps: 149 mila passeggeri

I voli più frequenti nelle rotte italiane

Tra tutte le rotte italiane, il volo Roma Catania è il più frequente: quasi 2 milioni di passeggeri hanno percorso questa tratta in entrambe le direzioni. A seguire, altri voli tra Roma e la Sicilia, come il Roma Palermo con 1,7 milioni di viaggiatori. Al terzo posto il volo Roma Milano Linate, che torna sopra quota un milione di passeggeri.

Viaggi internazionali: Madrid, Barcellona, New York

Guardando oltre i confini nazionali, i voli verso la Spagna sono i più richiesti. Quelli della rotta Roma Madrid sfiorano i 2 milioni di passeggeri, superando perfino la più affollata tratta domestica. Seguono Roma Barcellona con 1,7 milioni di passeggeri e Milano Malpensa Barcellona con 1,3 milioni di passeggeri.

Per i voli extra UE, il preferito dagli italiani è Roma New York JFK, con 1,1 milioni di passeggeri. Completano la top ten:

Roma-Londra Gatwick : 930.000

: 930.000 Milano Malpensa-Gatwick : 780.000

: 780.000 Milano Malpensa-New York JFK : 760.000

: 760.000 Bergamo-Tirana: 700.000 (boom dei low cost con l’Albania)

Anno record per i voli da e per l’Italia

Complessivamente, nel 2024 l’Enac ha registrato oltre 182 milioni di passeggeri da e per l’Italia, di cui 36,2 milioni su tratte interne. Il resto ha riguardato voli internazionali e intercontinentali, confermando la crescita sostenuta del trasporto aereo.

