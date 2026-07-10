AEREO

Le indagini sono in corso

Momenti di forte paura a bordo di un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Memmingen, in Germania. Pochi minuti dopo il decollo, un finestrino della cabina si è rotto, provocando una depressurizzazione dell’aereo e costringendo il comandante a invertire la rotta.

L’incidente ha coinvolto il volo FR1879, operato con un Boeing 737. Secondo le testimonianze raccolte dopo l’atterraggio, i passeggeri avrebbero sentito un forte rumore durante la fase di salita. Subito dopo, le maschere di ossigeno sono scese automaticamente, mentre all’interno della cabina si diffondeva il panico.

Passeggero ferito vicino al finestrino

A riportare le conseguenze più gravi è stato un uomo di 61 anni, seduto accanto al finestrino danneggiato. La violenta corrente d’aria provocata dalla perdita di pressione lo avrebbe spinto verso l’apertura.

Secondo alcuni presenti, il passeggero sarebbe stato trattenuto dalla moglie e da altre persone, evitando conseguenze ancora più gravi. L’uomo è rimasto ferito ed è stato successivamente trasportato in ospedale a Salonicco per gli accertamenti medici.

La ricostruzione secondo cui avrebbe rischiato di essere risucchiato fuori dall’aereo deriva dalle testimonianze dei passeggeri e dovrà essere verificata dalle autorità competenti.

Atterraggio di emergenza del volo a Salonicco

Dopo la rottura del finestrino, il comandante ha avviato una rapida discesa per portare il velivolo a una quota più sicura. L’aereo ha quindi fatto ritorno all’aeroporto Makedonia di Salonicco, dove è atterrato senza ulteriori problemi.

I servizi di emergenza hanno raggiunto immediatamente il Boeing 737. Il passeggero ferito ha ricevuto assistenza medica, mentre gli altri viaggiatori sono stati fatti scendere dal velivolo.

Ryanair ha confermato il rientro dell’aereo e ha predisposto un mezzo sostitutivo per permettere ai passeggeri di proseguire il viaggio verso la Germania.

Indagini sulle cause dell’incidente

Restano ancora da chiarire le cause della rottura del finestrino. Alcune prime ricostruzioni hanno ipotizzato che un detrito possa aver colpito la cabina, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali.

Le autorità aeronautiche dovranno esaminare il velivolo, i dati di volo e le testimonianze per ricostruire con precisione quanto accaduto. L’episodio si è concluso senza vittime, ma ha provocato grande paura tra i passeggeri a bordo.