Ryanair, la compagnia aerea dei voli low cost, e Skyscanner, uno dei principali motori di ricerca voli, annunciano una partnership strategica per la prenotazione di voli low cost.

Grazie a questo accordo, Skyscanner ha accesso diretto ai voli Ryanair. Offre ai viaggiatori la possibilità di prenotare voli low cost con prezzi trasparenti e senza sorprese al momento del pagamento.

Questa collaborazione consente ai viaggiatori di sfruttare la potenza di ricerca di Skyscanner unita alla rete di oltre 235 destinazioni dei voli Ryanair, garantendo offerte dinamiche e viaggi economici in tutta Europa e oltre.

Prenotare voli low cost Ryanair su Skyscanner

La nuova integrazione permette di cercare e prenotare voli Ryanair direttamente su Skyscanner con prezzi finali chiari, comprensivi di eventuali servizi aggiuntivi.

Questo significa che chi desidera un viaggio economico potrà vedere subito il costo reale del biglietto del volo. Risolvendo uno dei problemi più sentiti da chi vola con le compagnie low cost.

Con oltre 235 destinazioni servite, Ryanair rafforza il proprio ruolo di leader dei voli low cost. Skyscanner conferma di essere il punto di riferimento per trovare e prenotare voli economici in modo rapido e affidabile.

Ryanair e Skyscanner per chi viaggia low cost

Questa alleanza strategica Ryanair-Skyscanner offre numerosi vantaggi concreti:

Tariffe basse garantite e direttamente collegate alla compagnia.

e direttamente collegate alla compagnia. Prezzi finali trasparenti , con indicazione chiara dei servizi ancillari.

, con indicazione chiara dei servizi ancillari. Oltre 235 destinazioni europee e internazionali raggiungibili con un clic.

europee e internazionali raggiungibili con un clic. Prenotazioni rapide e sicure, perfette per viaggi last minute e vacanze low cost.

Questi elementi rispondono alla crescente domanda di voli economici, offrendo la combinazione ideale tra la rete capillare e l’efficienza di ricerca di Skyscanner.

Le dichiarazioni ufficiali

Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il nostro accordo di partnership con Skyscanner: grazie a questo nuovo accordo, i clienti di Skyscanner potranno cercare i voli a basse tariffe di Ryanair con la garanzia di una piena trasparenza dei prezzi. Non vediamo l’ora di collaborare con Skyscanner nei prossimi mesi”.

Catriona King, VP Commercial di Skyscanner, ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è offrire ai viaggiatori i migliori prezzi e la più ampia scelta, per semplificare la pianificazione dei viaggi. La partnership con Ryanair consentirà ai nostri milioni di utenti di accedere direttamente alla vasta rete di rotte della compagnia, fornendo loro ulteriori spunti di viaggio e aiutandoli a esplorare destinazioni entusiasmanti”.

