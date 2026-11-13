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Ryanair conferma l’aumento del prezzo dei biglietti aerei per l’estate 2027. A mettere in guardia i viaggiatori è Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair DAC: la compagnia prevede tariffe più alte nella prossima stagione estiva, dopo mesi in cui i contratti sul carburante hanno attenuato l’impatto dei rincari.

Non è stato annunciato, però, un aumento uguale per tutti i voli.

“La prossima estate aumenteremo i prezzi”, ha dichiarato Wilson in un’intervista a La Stampa, ripresa dall’agenzia GEA. Il motivo è il progressivo esaurimento delle coperture sul carburante sottoscritte prima della crisi in Medio Oriente. Con la scadenza di quei contratti, acquistare jet fuel potrebbe costare di più.

Aumento prezzi Ryanair: cosa cambia nell’estate 2027

Le dichiarazioni arrivano dopo i conti semestrali pubblicati il 2 novembre. Ryanair ha trasportato 125,8 milioni di passeggeri. Il 6% in più rispetto all’anno precedente, mentre la tariffa media è scesa del 4%. Un dato che fotografa quanto accaduto finora, non quello che i clienti pagheranno nel 2027.

La compagnia ha spiegato di avere coperto circa l’80% del fabbisogno di carburante fino a marzo 2027 a prezzi prefissati. Per l’esercizio successivo la quota coperta risultava invece del 25%. È questa differenza a rendere più esposta la stagione estiva alle oscillazioni del petrolio.

Nei risultati ufficiali, Ryanair precisa inoltre che il carburante acquistato senza copertura è costato circa il doppio nel semestre. Il rincaro pesa sui conti, nonostante la crescita del numero di passeggeri trasportati.

Biglietti aerei più cari: quali voli saranno interessati

Wilson non ha indicato percentuali, aeroporti o destinazioni destinati a rincari specifici. Sarebbe quindi scorretto parlare già di un aumento di dieci o venti euro su ogni tratta. Il prezzo finale continuerà a dipendere anche da domanda, disponibilità dei posti e periodo della prenotazione.

Il manager ritiene che l’incremento dei costi investirà l’intero settore, non soltanto Ryanair. Ma le sue parole rappresentano una previsione aziendale: non un listino definitivo e neppure la prova che tutti i biglietti aumenteranno nella stessa misura.

Come organizzarsi per i voli dell’estate 2027

Per chi sta pianificando le vacanze, il consiglio è confrontare diverse date e aeroporti, controllando sempre il prezzo complessivo prima di pagare. Bagaglio, scelta del posto e altri servizi possono modificare sensibilmente la spesa.

Dopo una stagione di tariffe medie in calo, Ryanair si prepara a trasferire almeno parte dei maggiori costi sui biglietti. Quanto, e su quali rotte, resta ancora da vedere.