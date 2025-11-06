AEREO

Dal 12 novembre 2025 Ryanair passerà al 100% alla carta di imbarco digitale, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio più veloce, più intelligente e più ecologica.

La compagnia aerea n.1 in Europa ha ricordato che da questa data non sarà più possibile scaricare o stampare carte d’imbarco cartacee, poiché tutti i viaggiatori dovranno utilizzare la versione digitale disponibile sull’app myRyanair durante il check-in per salire a bordo del proprio volo.

Istruzioni per la carta di imbarco digitale Ryanair

Quasi l’80% degli oltre 207 milioni di passeggeri annuali di Ryanair utilizza già la carta di imbarco digitale, rendendo questa transizione una naturale evoluzione verso un sistema completamente digitale.

Il nuovo formato semplificherà il viaggio, riducendo i tempi di attesa e supportando l’impegno ambientale della compagnia.

Attraverso l’app myRyanair, i clienti potranno accedere con facilità a una serie di funzionalità innovative, tra cui:

Order to Seat , per ordinare cibo e bevande direttamente dal proprio telefono e riceverli al posto;

, per ordinare direttamente dal proprio telefono e riceverli al posto; Live Flight Information , con aggiornamenti in tempo reale su imbarco, gate e ritardi;

, con su imbarco, gate e ritardi; Direct Disruption Updates , con notifiche immediate in caso di disservizi;

, con in caso di disservizi; Alternative Flight Options , che mostrano voli alternativi in tempo reale in caso di interruzioni;

, che mostrano in caso di interruzioni; Travel Documents, accessibili e consultabili in un unico luogo digitale.

L’invito di Ryanair a prepararsi al passaggio digitale

Il Chief Marketing Officer di Ryanair, Dara Brady, ha sottolineato che il cambiamento entrerà in vigore mercoledì 12 novembre.

Brady ha ricordato che la maggior parte dei passeggeri è già pronta per questo passaggio, ma ha invitato il piccolo numero di clienti che ancora stampano la carta di imbarco a scaricare l’app myRyanair prima della data indicata.

Secondo Brady, “il passaggio al completamente digitale significa un’esperienza più veloce, più intelligente e più ecologica per i passeggeri, offrendo al contempo un accesso più semplice alle funzioni innovative dell’app”. Ryanair punta così a ottimizzare il viaggio per il 100% dei propri clienti, grazie a un sistema integrato e tecnologicamente avanzato.

Un’esperienza più efficiente con la carta di imbarco digitale

Con l’adozione completa della carta di imbarco digitale, Ryanair riduce la necessità di documenti cartacei e migliora la gestione operativa. L’app myRyanair diventa così il fulcro dell’esperienza di volo, offrendo praticità, aggiornamenti costanti e maggiore sostenibilità.

L’iniziativa si inserisce nella strategia della compagnia per rendere il processo di imbarco più efficiente e sostenibile, in linea con le migliori pratiche digitali adottate nel settore del trasporto aereo europeo.

