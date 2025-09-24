Ryanair carta d’imbarco 100% digitale dal 12 novembre 2025
Ecco le modalità e cosa cambia per i passeggeri dei voli
Dal 12 novembre 2025 la carta di imbarco per i voli Ryanair sarà esclusivamente digitale. La compagnia aerea ha infatti annunciato che, per garantire una transizione senza intoppi, il passaggio totale al digitale avverrà dopo il periodo di punta delle vacanze di inizio novembre, posticipando la data iniziale prevista del 3 novembre.
La carta d’imbraco digitale interesserà tutti i viaggiatori che prenotano i voli Ryanair, segnando la fine delle carte d’imbarco cartacee e l’obbligo di utilizzare l’app ufficiale myRyanair per il check-in e l’accesso a bordo.
Carta d’imbarco Ryanair 100% digitale: come funziona dal 12 novembre 2025
A partire dal 12 novembre 2025, i passeggeri dei voli Ryanair non potranno più scaricare e stampare la carta d’imbarco cartacea. L’unico modo per presentarsi all’imbarco sarà mostrare la carta d’imbarco digitale sull’app myRyanair.
La procedura sarà semplice:
- effettuare il check-in online tramite l’app ufficiale;
- salvare la carta d’imbarco digitale generata automaticamente;
- mostrarla al personale ai controlli di sicurezza e al gate.
Quasi l’80% dei 206 milioni di clienti Ryanair già oggi utilizza la carta d’imbarco digitale; quindi, la compagnia prevede una transizione rapida e senza complicazioni.
Perché Ryanair abbandona la carta d’imbarco cartacea
Il passaggio 100% digitale è parte della strategia di trasformazione tecnologica di Ryanair, che punta a velocizzare i viaggi, ridurre i costi operativi e migliorare la sostenibilità ambientale.
Ryanair segue così l’esempio di altri settori che hanno già adottato con successo il ticketing digitale, come festival musicali, concerti ed eventi sportivi.
Secondo Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair, il nuovo sistema garantirà ai clienti un’esperienza di viaggio più veloce, smart e sostenibile, grazie anche alle funzioni innovative già presenti nell’app.
I vantaggi per i viaggiatori Ryanair
Con la carta d’imbarco digitale, i passeggeri dei voli avranno un’esperienza più rapida e pratica, eliminando il rischio di dimenticare o smarrire il documento cartaceo.
L’app myRyanair, che diventerà indispensabile per ogni volo, offre già diverse funzionalità utili:
- Order to Seat: ordinare cibo e bevande dal proprio smartphone e riceverli per primi.
- Live Flight Information: aggiornamenti in tempo reale su gate, imbarco e possibili ritardi.
- Direct Disruption Updates: notifiche live in caso di cambiamenti o disservizi.
Queste opzioni, integrate con la carta d’imbarco digitale, renderanno il viaggio ancora più fluido.
Cosa devono fare i passeggeri Ryanair
Per viaggiare senza problemi dopo il 12 novembre 2025, Ryanair consiglia ai clienti di:
- scaricare l’app myRyanair sul proprio smartphone con largo anticipo;
- assicurarsi di avere il telefono carico e funzionante il giorno della partenza;
- effettuare il check-in digitale nei tempi previsti dalla compagnia.
Chi non dispone di uno smartphone potrà continuare a viaggiare, ma dovrà registrarsi e ricevere assistenza direttamente in aeroporto, secondo modalità che Ryanair comunicherà prima della scadenza.
Continua a leggere: ITA Airways, voli: regole per cani di grossa taglia in cabina del primo volo dimostrativo