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Ryanair Black Friday e Ryanair Cyber week: il fine settimana delle grandi offerte sui voli porta una nuova occasione per le vacanze del 2027.

Dopo il Black Friday, Ryanair ha lanciato la promozione “inizio estate”, con voli a partire da 39,99 euro per partire in primavera e fino alla fine di giugno.

Non bisogna però aspettare il Cyber Monday. Per approfittare delle tariffe voli scontate c’è tempo soltanto fino a domenica 29 novembre 2026.

Un’occasione da valutare soprattutto se si hanno già in mente le date delle prossime vacanze.

Ryanair Cyber week: quando partire con i voli da 39,99 euro

L’offerta riguarda i viaggi compresi tra il 1° aprile e il 30 giugno 2027. Tre mesi che permettono di organizzare una fuga in una capitale europea, un fine settimana lontano da casa o qualche giorno di relax al mare prima dell’arrivo dell’alta stagione.

Il prezzo indicato nella promozione è quello di partenza. Come precisato da Ryanair, tutte le tariffe sono soggette a disponibilità: non è quindi detto che ogni destinazione o data selezionata presenti lo stesso prezzo.

Voli scontati per i ponti e le vacanze 2027

Il calendario offre diversi spunti per programmare un viaggio. Il 25 aprile e il 1° maggio cadono rispettivamente di domenica e sabato, mentre il 2 giugno sarà un mercoledì.

Proprio la Festa della Repubblica potrebbe essere interessante per chi ha la possibilità di aggiungere qualche giorno di ferie. Giugno, inoltre, è un periodo da considerare per raggiungere le località balneari prima delle partenze di massa di luglio e agosto.

Ryanair Black Friday: come prenotare i voli prima della scadenza

Per cercare i voli in promozione occorre collegarsi al sito ufficiale della compagnia, scegliere l’aeroporto di partenza e consultare le tariffe disponibili nel periodo indicato. Vale la pena confrontare anche le date vicine a quelle inizialmente desiderate. La flessibilità può fare la differenza nella scelta del volo.

Prima di confermare la prenotazione, meglio verificare il prezzo complessivo del viaggio, considerando anche il ritorno, gli eventuali bagagli aggiuntivi e la scelta del posto.

La promozione Ryanair Cyber week non garantisce infatti un viaggio di andata e ritorno a 39,99 euro. Chi vuole approfittare dell’iniziativa deve prenotare entro il 29 novembre, consultando i termini e le condizioni pubblicati dalla compagnia. .