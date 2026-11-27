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Ryanair lancia il Black Friday voli. I biglietti dei voli in offerta sono per il periodo tra il 27 novembre 2026 e il 28 febbraio 2027.

Voli Ryanair a metà prezzo con il Black Friday 2026. La compagnia ha deciso di dedicare la giornata di venerdì 27 novembre a chi vuole viaggiare in due. Con un amico o un familiare. Acquistando un biglietto, il secondo passeggero paga il voli il 50% in meno. La promozione scade oggi, ma per partire ci sarà tempo fino alla fine di febbraio.

Una formula che potrebbe tornare utile anche a chi non ha ancora acquistato i regali di Natale e preferisce regalare un viaggio anziché il solito pacchetto da scartare sotto l’albero.

Ryanair Black Friday 2026

Non tutte le partenze rientrano nella promozione Black Friday. I biglietti dei voli in offerta sono per il periodo tra il 27 novembre 2026 e il 28 febbraio 2027. Fatta eccezione per i voli dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Niente sconti, dunque, per chi aveva intenzione di trascorrere il Capodanno all’estero. Rientra invece nel periodo promozionale San Valentino, che nel 2027 cadrà di domenica.

Quanto si spende? Con una tariffa di 30 euro il secondo passeggero paga 15 euro. Il costo complessivo sarebbe quindi di 45 euro per due persone, esclusi bagagli ed eventuali servizi aggiuntivi.

Lo sconto Black Friday riguarda la tariffa Basic e soltanto il secondo passeggero della stessa prenotazione.

Come prenotare i voli Ryanair Black Friday a metà prezzo

Per trovare i biglietti scontati occorre consultare la pagina dedicata al Black Friday sul sito Ryanair.

Chi non ha ancora scelto la destinazione può confrontare diverse partenze dagli aeroporti italiani. A gennaio, soprattutto dopo l’Epifania, si possono trovare tariffe interessanti anche per raggiungere quelle capitali europee dove durante le festività i prezzi tendono a salire.

Prima di prenotare conviene però verificare quanto costa il volo di ritorno. Non sempre, infatti, un’andata particolarmente economica corrisponde a un viaggio conveniente nel suo complesso.

Attenzione anche alla scelta degli orari: arrivare a destinazione a tarda sera potrebbe comportare ulteriori spese per raggiungere il centro città, soprattutto negli aeroporti più distanti.

I voli Ryanair del Black Friday sono disponibili su collegamenti selezionati e fino a esaurimento dei posti riservati all’iniziativa. Chi intende partire nei prossimi mesi ha quindi tempo soltanto fino a oggi per acquistare i biglietti usufruendo dello sconto.