Ryanair lancia il Black Friday voli, la più grande promozione sui voli low cost del 2025. La compagnia dei voli low cost ha annunciato il lancio della sua incredibile promozione voli Black Friday 2025.

Ryanair Black Friday è valida fino alle ore 24:00 del 28 novembre 2025, i clienti avranno accesso a incredibili offerte: con l’acquisto di un colo il secondo è a metà prezzo.

Ryanair Black Friday 2025

La promozione Ryanair Black Friday propone voli a metà prezzo e si applica a tutto il network della compagnia. Inoltre, i clienti possono acquistare un biglietto e ottenere il secondo a tariffa ridotta, così il risparmio diventa immediato.

La validità dell’offerta copre i voli nel il periodo tra il 1° dicembre 2025 e il 28 febbraio 2026, quindi il ventaglio di opzioni risulta ampio.

Voli a metà prezzo: cosa prevede la promozione

Il Ryanair Black Friday 2025 applica la formula “Acquista un biglietto e il secondo è a metà prezzo”, quindi il vantaggio diventa immediato su prenotazioni multiple. Inoltre, la promozione su voli low cost include rotte diffuse in tutta Europa, così i clienti possono adattare i propri piani a condizioni convenienti.

Come prenotare i voli Ryanair Black Friday

Prenotare i voli low cost del Ryanair Black Friday risulta semplice, perché basta accedere al sito ryanair.com e selezionare la tratta disponibile.

Inoltre, la promozione consente di scegliere destinazioni europee molto richieste. La disponibilità riguarda l’intero programma invernale, quindi i viaggiatori possono verificare le rotte e confrontare i prezzi in pochi minuti.

Date dell’offerta Ryanair Black Friday

L’offerta del Ryanair Black Friday 2025 rimane attiva fino alla mezzanotte del 28 novembre 2025. Inoltre, la finestra di viaggio compresa tra il 1° dicembre 2025 e il 28 febbraio 2026 permette di programmare voli per le partenze invernali. Il periodo più richiesto presenta spesso una disponibilità variabile, quindi prenotare subito risulta utile.

Termini, condizioni e periodi esclusi

La promozione del Ryanair Black Friday 2025 resta soggetta a disponibilità e può variare in base alla rotta. Inoltre, le tariffe promozionali non comprendono i collegamenti effettuati tra il 18 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026.

La finestra di acquisto termina il 28 novembre 2025 e consente di viaggiare dal 1° dicembre 2025 al 28 febbraio 2026. Le condizioni dettagliate sono indicate nella pagina informativa, così i clienti possono verificare gli elementi essenziali prima della prenotazione.

Offerta “acquista un volo e ne avrai un altro a metà prezzo”

La promozione Ryanair per il Black Friday permette di acquistare un volo e ottenere il secondo a metà prezzo, quindi il risparmio risulta immediato sulle prenotazioni valide. Inoltre, si applicano termini e condizioni e le tariffe restano soggette a disponibilità.

La finestra di acquisto resta aperta fino al 28 novembre 2025, mentre il periodo di viaggio va dal 1° dicembre 2025 al 28 febbraio 2026.

L’offerta esclude il periodo natalizio compreso tra il 18 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026, così i passeggeri possono consultare i dettagli prima di completare la scelta.

Perché prenotare subito i voli in promozione

Conviene prenotare subito, perché i posti promozionali risultano limitati e la domanda cresce rapidamente. Inoltre, l’accesso anticipato garantisce una scelta più ampia e permette di bloccare le tariffe migliori.

La disponibilità varia in base alla destinazione e alla data, quindi anticipare la prenotazione aumenta il vantaggio economico.

Cosa rende il Black Friday voli speciale?

Il Black Friday voli rappresenta un’opportunità notevole perché coinvolge tratte molto richieste. Inoltre, la possibilità di assicurarsi voli a metà prezzo rende la promozione particolarmente attraente per chi desidera viaggiare nel periodo invernale.

La combinazione di sconti elevati e ampia scelta di destinazioni crea un’occasione concreta di risparmio.