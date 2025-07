AEREO

Ryanair aumenta le dimensioni del bagaglio a mano gratuito, ovvero quello che può essere sistemato sotto il sedile. Una novità che arriva mentre l’Unione Europea si prepara a introdurre nuove regole comuni sui bagagli a bordo e l’associazione delle compagnie aree in Airlines for Europe (A4E) aumenta le dimensioni.

Ryanair nuove dimensioni del bagaglio a mano gratuito

Ryanair ha annunciato che, nelle prossime settimane, le nuove dimensioni del bagaglio a mano gratuito saranno aumentate a 40 x 30 x 20 cm, portando il volume a 24 litri. Si tratta di una misura sufficiente per zaini compatti, borse per laptop o piccole valigette, purché inseribili sotto il sedile anteriore.

Fino ad oggi, Ryanair consentiva ai passeggeri con tariffa base di portare in cabina un bagaglio a mano gratuito di dimensioni massime 40 x 25 x 20 cm, per un volume complessivo di 20 litri.

I trolley restano a pagamento

La modifica introdotta per il bagaglio a mano gratuito non riguarda i trolley da cabina, che continueranno a essere soggetti a pagamento, a meno che non si scelga una tariffa con priorità o si acquisti l’opzione aggiuntiva. Solo il bagaglio a mano gratuito rientra in questa nuova franchigia.

Nuova normativa europea sul bagaglo in arrivo

Il cambiamento anticipa la proposta approvata di recente dalla Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, che mira a garantire regole uniformi per tutti i voli operati da compagnie dell’Unione. La proposta prevede il diritto per ogni passeggero di portare a bordo:

Un oggetto personale di almeno 40 x 30 x 15 cm

di almeno Un piccolo bagaglio a mano di almeno 100 cm complessivi (sommando altezza, larghezza e profondità) e massimo 7 kg

Ryanair ha scelto di adeguarsi preventivamente aumentando la larghezza del bagaglio a mano gratuito da 25 a 30 cm, risultando anche leggermente più generosa rispetto al minimo previsto dalla proposta UE.

Quando sarà operativa la nuova misura

Secondo quanto comunicato dalla compagnia, la nuova franchigia sarà introdotta gradualmente, man mano che verranno aggiornati i sistemi di misurazione dei bagagli negli aeroporti. L’obiettivo è offrire maggiore chiarezza e semplicità ai passeggeri, specialmente in vista dell’adozione definitiva della normativa europea.

Altre compagnie con nuove dimensioni garantite per il bagaglio a mano gratuito

Anche Airlines for Europe (A4E) – l’associazione che rappresenta le principali compagnie aeree europee – ha confermato che i suoi membri applicheranno le nuove dimensioni garantite per il bagaglio a mano gratuito entro la fine dell’estate 2025. L’accordo raggiunto il 5 giugno dai ministri dei Trasporti UE stabilisce che ogni passeggero ha diritto a portare a bordo un oggetto personale di 40 x 30 x 15 cm, senza costi aggiuntivi.

Fanno parte di A4E le seguenti compagnie aeree (passeggeri e cargo): Aegean Airlines, airBaltic, Air France, KLM, easyJet, Finnair, Icelandair, British Airways, Aer Lingus, Iberia, LEVEL, Vueling, Jet2.com, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Swiss International Air Lines, Norwegian Air Shuttle, Ryanair, Smartwings, TAP Air Portugal, TUI Airways, Volotea.

Cosa cambia per i passeggeri

Questo cambiamento rappresenta un vantaggio concreto per chi vola con tariffe low cost:

Più spazio disponibile gratuitamente

Meno ambiguità e più trasparenza

Possibilità di continuare a usare zaini e borse già conformi alle precedenti regole Ryanair

