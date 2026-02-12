AEREO

Nuova rotta Verona Casablanca e frequenze da Roma, Torino, Venezia e Catania

Royal Air Maroc amplia i voli dall’Italia al Marocco. Rafforza la propria presenza nel nostro Paese con nuove rotte, più frequenze e un piano di crescita internazionale.

Per Royal Air Maroc il 2026 è un anno strategico. La compagnia infatti che punta a consolidare Casablanca come hub globale per collegare Europa, Africa e Americhe.

I nuovi voli da Verona a Casablanca dal 21 giugno 2026

Dal 21 giugno 2026 debutta il volo diretto tra Verona e Casablanca, attivo con tre frequenze settimanali.

Ecco come sarà organizzato il servizio:

voli previsti il mercoledì, venerdì e domenica

partenza da Casablanca nel primo pomeriggio con arrivo a Verona nel tardo pomeriggio

ritorno da Verona in serata, con arrivo in Marocco in serata

disponibilità di posti sia in business sia in economy

Con il volo su Verona aumenta ancora la rete italiana, che conta ora otto aeroporti collegati. La scelta di puntare sul Catullo è legata soprattutto al peso del Nord-Est, area caratterizzata da un tessuto industriale solido, da flussi turistici in crescita e da una presenza radicata della comunità marocchina e africana.

Italia mercato strategico per la crescita

La compagnia punta a crescere anche sugli aeroporti dove è già presente, con più frequenze e un’offerta complessiva in aumento di circa il 26% rispetto al 2025.

Nel dettaglio, durante la stagione estiva:

Torino e Venezia le frequenze passeranno da 3 a 4 voli settimanali;

da Catania verrà introdotta una terza frequenza settimanale;

da Roma Fiumicino i collegamenti saliranno da 7 a 8 voli in inverno e fino a 9 in estate.

Per Royal Air Maroc, l’Italia resta uno dei mercati europei più importanti dopo la Francia. L’aumento dei voli va nella direzione di rendere più facili gli spostamenti tra i due Paesi, rispondendo sia alla domanda turistica sia a quella legata al lavoro e ai viaggi familiari.

Casablanca sempre più centrale nella rete

Sempre più viaggiatori in partenza dall’Italia utilizzano Casablanca solo come tappa intermedia, per poi proseguire verso altre destinazioni. In quest’ottica, Royal Air Maroc sta puntando a rafforzare il ruolo dello scalo marocchino come punto di passaggio verso Africa, Americhe e Medio Oriente.

Crescita della flotta nei prossimi anni

Per sostenere l’espansione delle rotte, Royal Air Maroc sta investendo anche sugli aeromobili. Nel 2025 la compagnia ha ricevuto circa dodici aerei nuovi e altre consegne sono attese anche nel 2026. Il totale dovrebbe arrivare a 72 entro la fine dell’anno.

Guardando più avanti, le stime parlano di una flotta molto più ampia nei prossimi anni, fino a circa 200 aerei entro il 2037, insieme a più di 100 nuove rotte internazionali.

Impatto su turismo ed economia

Più voli tra Italia e Marocco significano anche movimenti più facili per chi viaggia per vacanza, per lavoro o per motivi familiari. Il collegamento da Verona si inserisce in un territorio dove i rapporti economici con il Marocco sono già presenti e dove vive una comunità marocchina numerosa e stabile.

Allo stesso tempo, questa rotta può intercettare anche l’interesse degli italiani verso il Marocco e, per chi prosegue, verso altre destinazioni africane raggiungibili facendo scalo a Casablanca.

Uno sviluppo che continua

Negli ultimi anni Royal Air Maroc ha aumentato rotte e frequenze e ha ampliato gradualmente la flotta. L’Italia resta una delle aree su cui la compagnia sta puntando di più in Europa, sia per il traffico di passeggeri sia per le prospettive di crescita nei prossimi anni.

