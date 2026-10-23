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La classifica 2026 svela le migliori e le peggiori compagnie

Rimborso volo e risarcimenti aerei, non tutte le compagnie si comportano allo stesso modo.

Una nuova classifica AirAdvisor 2026 rivela quali compagnie aeree gestiscono meglio le richieste dei passeggeri. TAP Air Portugal conquista il primo posto, Wizz Air sorprende, mentre Ryanair e Aeroitalia finiscono nelle ultime posizioni.

Un volo cancellato all’ultimo momento, ore di ritardo in aeroporto e una richiesta di risarcimento che sembra non arrivare mai a una conclusione. Per migliaia di viaggiatori, il vero problema comincia proprio quando bisogna recuperare i soldi.

Ma quali compagnie aeree pagano più facilmente i risarcimenti e quali, invece, costringono più spesso i passeggeri a ricorrere alle vie legali?

A rispondere è l’Indice di Onestà 2026 di AirAdvisor, realizzato analizzando le richieste di compensazione economica per ritardi, cancellazioni e altri disservizi aerei.

I risultati riservano diverse sorprese. In cima alla graduatoria si trovano TAP Air Portugal, LOT Polish Airlines e Wizz Air. All’estremo opposto compaiono TAROM, Aeroitalia e Ryanair.

Particolarmente interessante il confronto tra le compagnie italiane: ITA Airways conquista il nono posto, mentre Aeroitalia si ferma al penultimo.

Rimborso volo, quali sono le compagnie aeree più oneste del 2026?

Secondo AirAdvisor, la compagnia che ha ottenuto il punteggio più alto nella gestione delle richieste di risarcimento è TAP Air Portugal, prima con 93 punti su 100.

Il vettore portoghese ha registrato un tasso di risoluzione positiva dell’88,7%, con appena lo 0,6% delle pratiche esaminate finite in tribunale.

Al secondo posto si trova LOT Polish Airlines, con un punteggio di 89,7. La compagnia polacca ha risolto positivamente l’82,8% delle richieste considerate e non ha registrato ricorsi giudiziari nel campione analizzato.

La vera sorpresa arriva però dal terzo posto, occupato da Wizz Air.

La compagnia low cost raggiunge 83,2 punti, con il 72,7% delle richieste risolte positivamente e soltanto l’1,2% delle pratiche arrivate in tribunale.

Un risultato che dimostra che un volo low cost non significa a una maggiore difficoltà nell’ottenere un risarcimento.

Nelle prime cinque posizioni figurano anche Iberia, quarta con 79,8 punti, e Brussels Airlines, quinta con 78,8.

Ryanair e Aeroitalia tra le ultime: i numeri che sorprendono

Se alcune compagnie riescono a gestire gran parte delle richieste senza controversie giudiziarie, per altre la situazione appare decisamente più complessa.

Ryanair occupa il terzultimo posto, con un indice di 34,2 punti su 100.

Sulle 991 richieste valide analizzate, soltanto il 2,1% risultava risolto positivamente. Il 17,8% delle pratiche aveva richiesto un intervento giudiziario.

Ancora più basso il punteggio di Aeroitalia, penultima con 29,1 punti.

Per la compagnia italiana, AirAdvisor ha esaminato 174 richieste valide, registrando un tasso di risoluzione positiva dello 0,6% e una percentuale di ricorsi in tribunale del 28,2%.

È importante chiarire che questi numeri non indicano automaticamente la percentuale di richieste definitivamente respinte: nell’analisi rientrano anche pratiche ancora in corso.

L’ultima posizione spetta a TAROM, compagnia rumena che totalizza appena 23,3 punti.

Il suo dato più significativo riguarda i procedimenti giudiziari: il 46,7% delle richieste valide considerate da AirAdvisor è arrivato in tribunale, la percentuale più alta dell’intera classifica.

ITA Airways contro Aeroitalia: due risultati molto diversi

Tra i dati che interessano i passeggeri italiani emerge il confronto tra ITA Airways e Aeroitalia.

La prima si colloca nella metà alta della graduatoria, raggiungendo il nono posto con 70,7 punti su 100.

Su 669 richieste valide, ITA Airways registra un tasso di risoluzione positiva del 51,7%, mentre soltanto lo 0,7% delle pratiche analizzate è finito in tribunale.

Per Aeroitalia, invece, il tasso di risoluzione positiva si ferma allo 0,6%, con il 28,2% dei casi arrivati alle vie legali. Una differenza di oltre 41 punti nell’indice complessivo.

Il confronto non misura la puntualità dei voli, la sicurezza o la qualità del servizio a bordo. Evidenzia esclusivamente le differenze osservate nella gestione delle richieste di risarcimento presentate tramite AirAdvisor nel periodo esaminato.

La classifica completa delle 22 compagnie aeree

L’indagine prende in considerazione le richieste gestite tra gennaio e giugno 2026. Ecco la classifica:

TAP Air Portugal – 93,0 punti LOT Polish Airlines – 89,7 punti Wizz Air – 83,2 punti Iberia – 79,8 punti Brussels Airlines – 78,8 punti Air France – 74,2 punti Aegean Airlines – 73,8 punti KLM – 70,8 punti ITA Airways – 70,7 punti SAS – 68,3 punti TUI Airways / TUI fly – 66,0 punti British Airways – 64,4 punti Vueling – 53,5 punti Condor – 44,1 punti Eurowings – 41,1 punti SATA / Azores Airlines – 40,1 punti easyJet – 38,8 punti Lufthansa – 37,7 punti Air Europa – 34,6 punti Ryanair – 34,2 punti Aeroitalia – 29,1 punti TAROM – 23,3 punti

Fonte: AirAdvisor, Indice di Onestà 2026, dati gennaio-giugno. I punteggi si riferiscono esclusivamente alla metodologia e alle pratiche esaminate dall’organizzazione.

Quanto tempo serve per ottenere un risarcimento aereo?

Non conta soltanto ottenere una risposta positiva. Per chi ha subito un disservizio, anche il tempo necessario per ricevere il denaro può fare una grande differenza. I dati AirAdvisor mostrano attese molto variabili.

TAP Air Portugal e Iberia registrano un tempo medio di pagamento di circa 10 giorni, mentre KLM si attesta a 16,7 giorni. Per ITA Airways la media raggiunge 33 giorni.

La situazione cambia sensibilmente nella parte bassa della graduatoria. Per TAROM il tempo medio riportato arriva a 110 giorni, mentre per SATA / Azores Airlines raggiunge 130 giorni.

Nel caso di Ryanair, AirAdvisor indica circa 80 giorni, precisando però che il valore è basato soltanto su una parte delle richieste risolte.

Queste medie non sono direttamente confrontabili in tutti i casi, perché la disponibilità dei dati e il numero delle pratiche pagate variano da compagnia a compagnia.

I tempi di pagamento, inoltre, non sono stati utilizzati per calcolare l’Indice di Onestà.

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