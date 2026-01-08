AEREO

Il rimborso del volo cancellato per sciopero aerei è un diritto riconosciuto ai passeggeri anche quando la cancellazione è causata da proteste sindacali nel settore del trasporto aereo.

In Italia, nel corso del 2025, sono stati effettuati 19 scioperi, con una media superiore a 1,5 scioperi al mese, provocando forti disagi per i viaggiatori e danni economici rilevanti per le compagnie aeree.

Secondo RimborsoAlVolo, società specializzata nell’assistenza ai passeggeri, anche in caso di sciopero i diritti dei viaggiatori devono essere garantiti e, in specifiche circostanze, possono essere riconosciuti risarcimenti fino a 600 euro.

Rimborso volo cancellato per sciopero aerei

Lo sciopero aerei del 9 gennaio coinvolge numerosi operatori del settore. I dipendenti di Vueling Airlines si fermano dalle 10 alle 18, mentre il personale di EasyJet sciopera per 24 ore. Stop anche per Swissport Italia e Airport Handling negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. I lavoratori di Assohandlers scioperano invece dalle 13 alle 17.

Durante la giornata devono essere rispettate le fasce di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, nelle quali sono previsti i voli garantiti, che devono essere comunque effettuati anche in caso di sciopero.

Rimborso volo cancellato per sciopero aerei e assistenza ai passeggeri

Il rimborso volo cancellato per sciopero aerei è disciplinato dal Regolamento CE 261/2004, che stabilisce l’obbligo per le compagnie aeree di garantire assistenza ai passeggeri quando un volo è cancellato senza un preavviso di almeno 14 giorni o subisce un ritardo prolungato.

L’assistenza comprende pasti, bevande, eventuale sistemazione in albergo e trasferimenti dall’aeroporto all’hotel. Se tali servizi non vengono garantiti e il passeggero è costretto ad anticipare le spese, la compagnia aerea deve rimborsarle, purché siano ragionevoli e documentate, motivo per cui è essenziale conservare tutte le ricevute.

Rimborso del biglietto o volo alternativo

In caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto a scegliere tra il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata, l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale il prima possibile, oppure la riprotezione su un volo in una data successiva più conveniente.

Queste tutele si applicano anche quando la cancellazione è dovuta a uno sciopero aerei.

Quando spetta il risarcimento fino a 600 euro

Oltre al rimborso volo cancellato per sciopero aerei, in alcuni casi è prevista anche una compensazione pecuniaria. Se lo sciopero è indetto dal personale della compagnia aerea, come piloti o assistenti di volo, i passeggeri hanno diritto a un risarcimento compreso tra 250 e 600 euro.

La compensazione spetta in caso di cancellazione del volo o quando i passeggeri raggiungono la destinazione finale con un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario previsto, come stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Come richiedere il rimborso volo cancellato per sciopero aerei

I passeggeri che subiscono disagi a causa dello sciopero del 9 gennaio possono far valere i propri diritti conservando biglietti, carte d’imbarco e ricevute delle spese sostenute.

