AEREO

Nuove regole europee per utilizzare il riconoscimento facciale negli aeroporti. IATA e altri operatori chiedono procedure più rapide, garantendo privacy e libertà di scelta ai passeggeri.

Il riconoscimento facciale in aeroporto potrebbe ridurre i controlli ripetuti di documenti e carte d’imbarco. Cinque grandi operatori del settore chiedono all’Unione europea regole più chiare per utilizzare la biometria durante il viaggio. L’iniziativa è stata annunciata il 1° ottobre da ACI Europe, Amadeus, IATA, IDEMIA Public Security e SITA.

Le cinque organizzazioni hanno creato la Responsible Biometrics Travel Industry Coalition. L’obiettivo è intervenire sul Digital Omnibus, il pacchetto europeo che propone modifiche alla normativa digitale. La richiesta riguarda l’utilizzo volontario dei dati biometrici, con garanzie sulla privacy e procedure alternative per chi non vuole aderire.

Riconoscimento facciale in aeroporto: come funzionerebbe

Dopo una registrazione, il passeggero potrebbe utilizzare il proprio volto per verificare l’identità ai varchi e al gate. Il sistema confronterebbe l’immagine acquisita con i dati associati al viaggio. Si eviterebbe così di mostrare più volte gli stessi documenti. Resterebbero comunque validi gli obblighi di identificazione previsti dalle norme.

L’esperienza non parte da zero: a Napoli, nel 2025, è stato presentato Face Pass per alcuni voli Lufthansa. Il caso mostra che i servizi biometrici sono realtà in singoli aeroporti, ma non esiste una procedura uniforme in Europa.

Secondo i promotori, la tecnologia aiuterebbe a ridurre le code e a gestire meglio i momenti di maggiore affluenza. IATA cita anche un sondaggio secondo cui il 74% dei viaggiatori intervistati sarebbe disposto a condividere i dati biometrici al posto di esibire passaporto o carta d’imbarco.

Controlli aeroportuali: privacy e libertà di scelta

La questione principale è la tutela dei dati personali. La coalizione propone un utilizzo limitato al singolo viaggio. Il passeggero dovrebbe poter scegliere se aderire, utilizzare un percorso senza biometria e chiedere la cancellazione delle informazioni raccolte.

In Italia il tema è già arrivato all’attenzione del Garante Privacy. Nel 2025 l’Autorità ha disposto la sospensione del sistema FaceBoarding utilizzato a Milano Linate. La decisione riguardava la specifica tecnologia adottata e le modalità di conservazione dei dati, non un divieto generale di riconoscimento facciale negli aeroporti. Nel marzo 2026 il Garante ha confermato le criticità del trattamento.

Il progetto europeo non introduce oggi nuovi obblighi per chi prende l’aereo. Le richieste degli operatori devono essere ancora valutate dalle istituzioni comunitarie. Per i passeggeri, dunque, non cambiano subito le procedure di imbarco. La novità riguarda le regole con cui aeroporti e compagnie potranno sviluppare in futuro servizi biometrici, senza eliminare la possibilità di scegliere i controlli tradizionali.

Leggi anche: Code in aeroporto, allarme a Fiumicino: stop ai controlli biometrici