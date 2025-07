AEREO

Incidono i servizi accessori come bagagli, scelta del posto o imbarco prioritario

Il prezzo dei voli aerei continua a essere difficile da confrontare. L’Antitrust apre un confronto con la Commissione europea per tutelare i consumatori e migliorare la trasparenza.

Prezzo voli aerei: confrontare le tariffe è impossibile

Il prezzo dei voli aerei rappresenta sempre più un rebus per i viaggiatori. Dietro alla tariffa iniziale si nascondono costi aggiuntivi legati a servizi accessori come bagagli, scelta del posto o imbarco prioritario.

Il risultato? Il confronto prezzi voli aerei tra compagnie risulta quasi impossibile.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), alla luce di un’indagine avviata sulle rotte da e per Sicilia e Sardegna, ha rilevato forti criticità nella trasparenza dei prezzi dei biglietti aerei. Per questo ha aperto un confronto con la Commissione europea per individuare soluzioni concrete.

Antitrust e Commissione UE insieme per più trasparenza

L’Antitrust ha reso pubblico il Rapporto Preliminare dell’indagine conoscitiva sugli algoritmi di prezzo applicati nel trasporto aereo. Le analisi mostrano che la comparabilità dei prezzi voli aerei è limitata, causando costi di ricerca elevati e decisioni poco consapevoli da parte dei consumatori.

Per affrontare questa distorsione del mercato, l’Autorità ha avviato un dialogo con la Commissione europea, competente in materia di regolazione del trasporto aereo e trasparenza tariffaria. Obiettivo: agevolare il confronto reale dei prezzi dei voli, comprensivi di tutte le componenti accessorie.

Servizi accessori: il vero problema sul prezzo voli aerei

Il prezzo finale dei voli aerei è fortemente influenzato da elementi accessori spesso non inclusi nella tariffa iniziale. Tra i più comuni:

Scelta del posto a sedere

Bagaglio a mano in cabina

Bagaglio da stiva

Secondo l’indagine, quasi la metà dei viaggiatori acquista almeno uno di questi servizi. Tuttavia, le piattaforme di prenotazione non sempre li rendono chiaramente visibili, impedendo così una valutazione trasparente del prezzo complessivo.

Prezzo voli aerei e concorrenza: il mercato non funziona

L’attuale struttura delle tariffe, unita all’opacità degli algoritmi di prezzo, ostacola la concorrenza tra compagnie. Il consumatore non riesce a confrontare in modo chiaro due offerte equivalenti, perché le componenti di prezzo variano, si sommano o si nascondono lungo il percorso di prenotazione.

Per l’Antitrust, è essenziale introdurre strumenti che favoriscano la piena comparabilità del prezzo voli, sia per le tariffe base che per i costi accessori. Solo così si potrà stimolare la mobilità della domanda e incentivare una vera competizione sul mercato.

